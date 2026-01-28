Fiscalía inicia investigación penal por incidente durante un parto en hospital Goyeneche de Arequipa

28/01/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La Fiscalía de Arequipa anunció la apertura de una investigación penal por el incidente ocurrido en el hospital Goyeneche, donde una obstetra habría incumplido protocolos durante el corte del cordón umbilical de un recién nacido.

El caso, que generó indignación tras difundirse un video en redes sociales, ahora será analizado por el Ministerio Público para determinar si hubo responsabilidad penal en la actuación del personal de salud.

El hecho se produjo en la sala de partos, donde se registró una discusión entre médicos y obstetras frente a la madre y su bebé. Según las imágenes, la obstetra habría jalado el cordón de manera indebida, lo que motivó la denuncia pública y la intervención de la Gerencia Regional de Salud.

Investigación en curso

La Fiscalía informó que se evaluará si la conducta de la profesional constituye un delito contra la vida y la salud, al poner en riesgo tanto a la madre como a la recién nacida. Para ello, se recogerán testimonios, se revisarán los protocolos aplicados y se solicitarán informes médicos que permitan establecer si hubo negligencia o incumplimiento de normas.

🔴🔵#ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | En Arequipa, una madre gestante denunció que el personal de salud del Hospital Goyeneche sostuvo una discusión mientras ella se encontraba en plena labor de parto.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 34 SD - 734 HD

🌐... pic.twitter.com/Np9HjgumKy — Exitosa Noticias (@exitosape) January 27, 2026

Reacciones institucionales

El caso ya había motivado la conformación de una comisión investigadora dentro del hospital, pero la decisión de la Fiscalía marca un paso más allá, al trasladar el tema al ámbito penal. Esto significa que, de encontrarse responsabilidad, podrían aplicarse sanciones que van más allá de lo administrativo.

El incidente también puso en discusión la aplicación de la nueva Norma Técnica de Salud para la Atención Integral Neonatal, que ha generado tensiones entre profesionales de obstetricia y medicina. Según especialistas, la norma introduce cambios en los protocolos tradicionales y ha provocado enfrentamientos en la práctica diaria, como se evidenció en este caso.

🔴🔵#ExitosaTeEscucha 🎤 | En entrevista con Exitosa, el presidente del Cuerpo Médico del Hospital Goyeneche de Arequipa, Dr. Percy Manrique, señaló que han presentado una denuncia ante SUSALUD contra el personal que discutió durante una labor de parto.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal... pic.twitter.com/0oa3VWA15D — Exitosa Noticias (@exitosape) January 27, 2026

Conflictos por nueva normativa

La decana del Colegio de Obstetras de Arequipa, Ida Luz Velázquez, advirtió que la norma actual permite el ingreso excesivo de personal dentro de la sala de partos. Esto, representaría un riesgo por posibles infecciones nosocomiales producto del hacinamiento en dichos espacios, situación que se agrava al considerar que el hospital no cuenta con el espacio necesario para cumplir la normativa.

Además, Velázquez agregó que, en cuanto al acto que generó la discusión durante el parto, que fue el corte del cordón umbilical, según la norma debe hacerse entre los 25 y 30 cm. del abdomen del recién nacido y hasta dos horas después del alumbramiento. La decana advierte que esta práctica solo incrementa el riesgo de infecciones y otras enfermedades, además de limitar el apego inmediato entre madre e hijo.

La apertura de una investigación penal por parte de la Fiscalía de Arequipa refleja la gravedad del incidente. Lo que comenzó como una discusión en plena sala de partos ahora será analizado en el ámbito judicial, con el objetivo de determinar si hubo negligencia y garantizar que situaciones similares no vuelvan a repetirse.