¡Fuertes vientos en Ayacucho!: Madre e hijo salvan de morir tras caída de puerta

La fuerte intensidad de vientos registrados en Ayacucho provocaron que la puerta de un establecimiento se desprendiera justo cuando una madre y su menor hijo se encontraban cruzando la vía.

Madre e hijo se salvan de morir

Una cámara de videovigilancia mostró el instante cuando una madre de familia y su hijo se salvaron de ser fuertemente impactados por una puerta de metal que hubiera podido dejarlos gravemente heridos o, incluso, quitarles la vida.

La mujer y su menor hijo transitaban por una calle del barrio Pueblo Libre en la provincia de Huamanga. Cuando ambos caminaban por la vía, la puerta de un local se desprendió debido a un fuerte ventarrón que logró desprender la estructura de su lugar.

El material pesado voló frente a los ojos de los posibles agraviados de manera que si estos hubieran pasado segundos antes, el impactó se hubiera dado contra ellos.

Ante el hecho, la madre reaccionó y cubrió el cuerpo de su menor hijo. Un taxi que circulaba por la misma calle también se salvó de ser impactada, sin embargo, frenó su vehículo a tiempo y salieron ilesos.

Tras el incidente, los ocupantes del taxi bajaron en auxilio de la mujer pensando que estos habían sido golpeados. El hecho evidenció la potencia de las ráfagas que se sienten en diversos puntos del país.

Alerta naranja en 9 provincias por fuertes lluvias

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió que 9 provincias son parte de una alerta naranja por fuertes precipitaciones a registrarse en las próximas 24 horas.

Según el aviso N°318 - 2025 para la sierra se prevén precipitaciones localizadas de ligera a moderada intensidad. Las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento durante la tarde y la noche.

También se podría presentar ocurrencia de granizo en zonas por encima de los 2800 m s. n. m. y de nieve sobre los 4000 m s. n. m.

Para la selva, se estiman lluvias localizadas y/o chubascos de moderada a fuerte intensidad. Las lluvias también podrían ser acompañadas por descargas eléctricas y ráfagas de viento. Estas se presentarán por la tarde, extendiéndose durante la noche, madrugada y mañana del día siguiente.

En el caso de la costa, se prevé lluvia dispersa de ligera intensidad en la costa norte durante la noche y/o horas de la madrugada.

