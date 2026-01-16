Huancayo: Perrito quedó atrapado en islote del río Mantaro y salvó de morir ahogado

16/01/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En la última cuadra de la calle Ica, en Huancayo, un perrito fue visto atrapado en un islote del río Mantaro, causando temor entre la ciudadanía porque fuera arrastrado por la corriente. Ante el llamado a las autoridades, personal de la Policía Nacional y el Serenazgo trabajaron en conjunto y lograron salvarle la vida.

Momentos de tensión

Cerca del relleno sanitario el can de raza Rottweiler fue avistado, sin saber cómo fue a parar en esa porción de tierra en pleno cauce del río. Efectivos de la comisaría de Huancayo y miembros de la seguridad ciudadana llegaron hasta la zona y coordinaron las labores de rescate.

Por la fuerza de la corriente, los agentes debieron atarse a una cinta de seguridad y nadar hasta el animal, que en un primer momento se mostró desconfiado. Sin embargo, al presentir la buena intención de los dos socorristas, se quedó quieto, entrando en confianza y sin mostrarse agresivo.

Tras varios minutos de tensión y ante el temor del perro, lograron atarle la cinta en el cuerpo como una especie de arnés y lo lanzaron a las aguas. Agentes en tierra comenzaron a tirar con fuerza de ella para lograr que llegue a la ribera, consiguiéndolo con éxito.

Posteriormente, le quitaron la cinta y gracias a la docilidad que mostró lo pusieron a buen recaudo. Cabe precisar que este tipo de razas suelen ser agresivas con desconocidos, sin embargo, el temor que sintió al verse atrapado y la actitud de sus rescatistas permitió que sea ayudado.

Dos perritos rescatados en Ancash

En los primeros días del 2025, dos perritos lograron ser rescatados luego de que cayeron a un profundo estanque en Nepeña, provincia de Santa, en Ancash. Vecinos llegaron a escuchar los ladridos que provenían desde la charca y tuvieron que llamar a los serenazgos para que traten de sacarlos.

Con una cuerda, miembros de la seguridad ciudadana descendieron y consiguieron recoger a los canes que luchaban por mantenerse a flote. El primer fue subido entre aplausos de los espectadores, pero el sereno debió bajar de inmediato para poner a salvo al segundo, logrando su tarea con éxito.

Un perrito de raza Rottweiler fue rescatado en un trabajo conjunto entre efectivos de la PNP y miembros del serenazgo de Huancayo. El cuadrúpedo quedó atrapado en un islote en el río Mantaro y por la corriente, se temía que fuera arrastrado y pudiera morir ahogado.