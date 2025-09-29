Liberteño es acusado de triple asesinato en Argentina: Revelan identidad de 'Pequeño J'

29/09/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Perú está en el ojo del mundo internacionalmente, esta vez por un macabro hecho, el triple asesinato de tres mujeres en Argentina, presuntamente liderado por un peruano natal de La Libertad, conocido como 'Pequeño J'.

Su voz sale en transmisión

El asesinato y tortura contra tres mujeres en Buenos Aires fue transmitido en directo a través de Instagram por los autores del crimen, en este, según la policía argentina, se oiría la voz de Tony Janzen Valverde Victoriano, de 20 años. En este la voz atribuida al 'Pequeño J' dice que "eso le pasa a quien le roba sustancias ilícitas".

Su rostro fue difundido públicamente por el Ministerio de Seguridad de Buenos Aires, pues se busca evitar su huida del país, además, se sostiene que sería el líder de una organización criminal dedicada al narcotráfico. En ese sentido, se maneja la hipótesis de que las víctimas estarían vinculadas a su victimario, pues se cree que se habrían quedado con parte de la mercadería del criminal.

No es sorpresa que se sostenga que un joven de tan solo 20 años lidere una banda criminal de tal calibre, pues, como se recuerda, se tiene antecedentes en el Perú de jóvenes que lideran organizaciones como el caso de alias Jhonson vinculado a 'Los Pulpos' y 'Gringasho'.

¿Qué se sabe del crimen?

Las víctimas fueron identificadas como Brenda del Castillo, de 20 años, Morena Verdi, de 20 años, y una adolescente, Lara Gutiérrez, de tan solo 15 años, sus restos fueron hallados tras días de haber sido reportadas como desaparecidas.

Las jóvenes desaparecieron en La Matanza, en Buenos Aires, y sus cuerpos fueron encontrados en una casa de Florencio Varela. Dos de ellas eran primas, Brenda y Morena, y Lara era una amiga.

Según captó una cámara de seguridad, las tres jóvenes subieron a una camioneta blanca el viernes 19 de septiembre y desde entonces se les perdió el rastro. Los familiares contaban que las mujeres usaban la aplicación Didi para movilizarse, sin embargo, el día de los hechos no lo hicieron porque pasarían por ellas.

Según Clarín, las tres mujeres habían sido invitadas a una casa en Villa Vatteone, donde les dijeron que les pagarían 300 dólares a cada una por asistir a una fiesta. El rastreo de la policía mediante las antenas móviles llevó a las autoridades hasta el lugar donde se las halló sin vida.

Fue a raíz de las investigaciones de la policía bonaerense que determinaron que 'Pequeño J' sería uno de los autores intelectuales de este asesinato, pero no es el único investigado ni buscado por las autoridades ante un crimen que a remecido a la sociedad argentina.