Tragedia en Arequipa: Caída de bus por un acantilado deja a tres mineros fallecidos y varios heridos

15/01/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En horas de la tarde del jueves 15 de enero se conoció de un accidente vehicular en Arequipa que afectó a varias de las personas que iban a bordo de un bus. Tras caer por un acantilado de casi 50 metros, tres mineros fallecieron, mientras en la lista de heridos se encuentra una veintena de trabajadores.

Iba en una caravana

Medios locales señalan que el hecho ocurrió en el sector Mungui, ubicado más arriba de Tinya, en el distrito de Cotahuasi, en la provincia de La Unión. El vehículo que transportaba a trabajadores de la minera Inmaculada iba en caravana y se precipitó en la subida a Ccochapampa.

El bus, que sería de propiedad de la compañía mencionada, terminó despistándose y cayendo por una pendiente de unos 50 metros. Producto de esto, tres obreros perdieron la vida y unos 20 resultaron heridos, debiendo ser trasladadas al centro de salud de Cotahuasi para recibir atención médica de emergencia.

Lista de heridos tras accidente en La Unión.

La Gerencia Regional de Salud (GERESA) de Arequipa informó que los heridos fueron trasladados de manera oportuna en ambulancias, unidades del serenazgo y de la PNP. A través del Espacio de Monitoreo de Emergencias y Desastres (EMED) monitorea a los afectados y mantiene comunicación permanente con redes de salud.

Por otro lado, el resto de buses del convoy quedaron estacionados en el sector Accorcca mientras se esperaba asistencia por parte de la Policía Nacional del Perú. Las causas que provocaron este accidente aún son materia de investigación para las autoridades competentes que brindarán apoyo a las familias de las víctimas mortales.

Huaicos generan alerta en Arequipa

Las intensas lluvias registradas en la provincia de Caravelí han encendido las alarmas en la región, debido a que se activó un huaico en la quebrada La Yesera. Producto de esto, varios vehículos han quedado varados y las vías resultaron interrumpidas, afectando a la población local.

Frente a este suceso, la plataforma de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Caravelí anunció el despliegue de maquinaria pesada para restablecer el tránsito, cuando disminuya la intensidad de las precipitaciones. Autoridades locales indicaron que el deslizamiento interrumpió la vía AR-104.

La caída de un bus por un acantilado en la provincia de La Unión, en Arequipa, ha dejado un saldo de tres mineros fallecidos. El accidente que aún es materia de investigación, también dejó a una veintena de trabajadores de este sector heridos y que vienen siendo atendidos en un hospital local.