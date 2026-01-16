RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Pudo terminar en tragedia

Vía Fernando Belaúnde Terry destruida por desborde de río Utcubamba: Pasajeros quedaron varados en terminal

En la ciudad de Chiclayo, el desborde del río Utcubamba causó la destrucción de la vía Fernando Belaúnde Terry generando que pasajeros queden varados en el terminal nororiental.

Carretera Fernando Belaúnde Terry destruida afecta a pasajeros
Carretera Fernando Belaúnde Terry destruida afecta a pasajeros (Composición Exitosa)

16/01/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú / Actualizado al 16/01/2026

Un tramo de la carretera Fernando Belaúnde Terry en el kilómetro 286, en la región Amazonas, quedó destruida tras el incremento del caudal del río Utcubamba. Ante ello, pasajeros quedaron varados en el terminal nororiente en Chiclayo debido a que la vía de acceso hacia la selva peruana ha quedado cerrada temporalmente.

Pasajeros quedaron varados

El asfalto de la carretera terminó por erosionarse tras las intensas lluvias registradas en la selva. El punto exacto se registró en el kilómetro 286 cerca a la localidad de Pedro Ruiz en la región de Amazonas.

Producto de la destrucción de la vía se ha clausurado la carretera de manera que los viajeros tienen impedido el pase desde Chiclayo hacia la zona nororiental del país y viceversa. 

La vía Fernando Belaúnde Terry une gran parte de la selva con el país. Ciudades como Chachapoyas, Bagua Grande y localidades como Pedro Ruiz ahora no cuentan un acceso vial ante la caída de la carretera.

Por ello los pasajeros han quedado varados principalmente en la ciudad de Chiclayo, cuidad donde se presenta una gran cantidad de venta de boletos hacia la zona nororiental. 

En el terminal nororiental, los pasajeros indicaron que ante la imposibilidad de cruzar por carretera  la única opción disponible era hacerlo a pie. "Las personas están cruzando caminando", indicó una viajera.

Debido a que la vía ha quedado totalmente interrumpida por la fuerza del agua del río Utcubamba. El caudal continúa en aumentó lo que viene afectando a diversas localidades en la región Lambayeque.

MTC cerró temporalmente la carretera

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que tras la caída de un tramo de la carretera, se ha dispuesto a cerrar temporalmente la vía impidiendo el paso de vehículos para prevenir accidentes.

De acuerdo a la información ministerial, la medida se aplica en los puntos kilómetro 248 (Puerto Naranjitos) y kilómetro 292 (Peaje Pedro Ruiz), mientras que se realizan los trabajos para despejar la vía afectada. Para ello se cuenta con maquinarias encargadas de los escombros.

En su comunicado se ha solicitado a los viajeros que se informen por los canales oficiales y se consideren rutas alternas para poder acceder a los diversos puntos que conectaba esta importante carretera.

Una inadecuada construcción de proyectos viales termina de esta forma debido a la falta de prevención y planificación. La construcción de esta carretera deberá pasar en investigación.

Por lo pronto, los pasajeros del terminal nororiental de Chiclayo se encuentran varados por no poder transitar por la carretera Fernando Belaúnde Terry tras el aumento del caudal del río Utcubamba.

