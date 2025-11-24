CAL cuestiona denuncia de la JNJ contra el juez Torres Tasso: "Constituye un acto de amedrentamiento"

24/11/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Colegio de Abogado de Lima cuestionó la denuncia de la Junta Nacional de Justicia contra el juez Torres Tasso, quien emitió la medida cautelar a favor de Delia Espinoza ordenando su reposición como fiscal de la Nación. El CAL criticó la medida y consideró que pone en riesgo la independencia judicial.

Exhortan a la JNJ a respetar las decisiones judiciales

A través de sus redes sociales, el CAL expresó su sorpresa por "la actitud del procurador de la JNJ" al denunciar por prevaricato, abuso de autoridad y usurpación de función pública al juez Juan Fidel Torres Tasso.

"Este proceder constituye un acto de amedrentamiento al sistema de justicia por parte del máximo ente de control, vulnera el principio de separación de poderes y afecta la independencia judicial", consideraron.

Es por ello que, nuevamente exhortaron a los miembros de la JNJ a respetar las decisiones judiciales, "como muestra de ejemplo para los ciudadanos que exigen justicia en el sistema judicial".

"Un alto funcionario no puede escudarse en la prerrogativa del antejuicio político para evitar el control jurisdiccional; por el contrario, debe ser un faro de legalidad, justicia y un modelo para la ciudadanía", mencionaron sobre el proceso entre la JNJ y Delia Espinoza.

Es por ello que los miembros de la Junta Directiva del CAL expresaron su solidaridad con el magistrado e instaron a la JNJ y al fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, a "contribuir a la construcción de una imagen institucional sólida en el país, respetando los principios de un Estado democrático de derecho, el sistema de justicia y, en particular, las decisiones del Poder Judicial".

🔵 #COMUNICADO 098-2025 | INDEPENDENCIA JUDICIAL EN RIESGO: CAL SE PRONUNCIA SOBRE DENUNCIA DE LA JNJ CONTRA EL JUEZ TORRES TASSO



Como es de conocimiento público, el juez del Noveno Juzgado Constitucional, Juan Fidel Torres Tasso, emitió una medida cautelar a favor de la fiscal... pic.twitter.com/aGbnsHW7Mi — Colegio de Abogados de Lima (@CALPERUOFICIAL) November 24, 2025

JNJ pide que juez se abstenga de amparo

La Procuraduría de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) presentó una denuncia penal contra el juez Juan Fidel Torres Tasso y solicitó que se abstenga de seguir conociendo el proceso de amparo presentado por Delia Espinoza.

En ese marco, se dio a conocer que el procurador público de la JNJ, designado mediante resolución N.º 108-2021-PGE/PG, Marlo Tello Ponce, de conformidad con el artículo 47° de la Constitución Política del Perú y en defensa de los derechos e intereses del Estado presenta una denuncia penal contra el juez titular del Noveno Juzgado Constitucional de Lima.

"Presento denuncia penal contra Juan Fidel Torres Tasso, en su actuación como juez titular del Noveno Juzgado Constitucional de Lima, por la presunta omisión de los delitos de usurpación de función pública, abuso de autoridad y prevaricato", se lee en el documento.

Es por ello que el Colegio de Abogados de Lima cuestionó la denuncia y lo consideró como un acto de amedrantamiento contra el juez Torres Tasso por resolver a favor de Delia Espinoza y ordenar su reposición.