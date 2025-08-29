Capitán 'Culebra' exige a Santiváñez rectificarse tras señalarlo de compra irregular de departamento

29/08/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

La presencia de Juan José Santiváñez como ministro de Justicia y Derechos Humanos no lo ha librado de las investigaciones en su contra por abuso de autoridad, Recientemente, apuntó contra un testigo, el capitán Junior Izquierdo 'Culebra', quien fue defendido por su abogado José Carlos Mejía, que dejó una advertencia.

Le da 48 horas para retractarse

En declaraciones para Exitosa, el abogado del oficial se dirigió al ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, para exigirle que se retracte de sus afirmaciones. El titular del MINJUSDH deslizó que Izquierdo habría adquirido un departamento de forma irregular.

"Por segunda vez ha difamado a mi patrocinado. Acabo de hablar con él y todo lo que ha dicho Juan José Santiváñez es falso. Mi patrocinado le da 48 horas a partir del día lunes que recibirá la carta notarial, que espero que no esta vez no la rechace, para que usted se retracte por el mismo medio y tiempo que hizo su afirmación", afirmó.

Capitán 'Culebra' y su abogado.

No es la primera vez que el titular de Justicia realiza acciones legales en contra del oficial de la PNP. En 2024 habría intentado denunciarlo por conformar una banda delincuencial, sin embargo, dicha investigación no procedió.

"El año pasado interpuso una denuncia por presunta organización criminal. ¿Y sabe qué decía su denuncia? Que el capitán Izquierdo sería la cabeza de una presunta organización criminal conformada por policías, abogados y periodistas que se dedican a manipular audios. Esa denuncia se archivó", precisó.

Santiváñez cuenta mentiras

El letrado defensor del oficial de la Policía, le recomendó al ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, preocuparse por las 13 carpetas fiscales que pesan en su contra. "No se preocupe por las mentiras que usted inventa sobre mi patrocinado", manifestó.

"Cuando personas de dudosa reputación llegan al poder y aprovechan indebidamente su cargo, sucede esto. Le transmito un mensaje al señor ministro: Preocúpese por sus 13 investigaciones, sus 13 carpetas fiscales. No se preocupe por las mentiras que usted inventa sobre mi patrocinado", señaló el abogado Mejía.

Además, señaló que durante su permanencia en Lima, entre octubre del 2024 y enero de este año, dos veces se sintió desprotegido. Una vez creyó que alguien lo perseguía y luego dos personas preguntaron a una vecina por él.

De esta forma, el abogado José Carlos Mejía, defensor del capitán Junio Izquierdo 'Culebra', indicó que su patrocinado le da 48 horas para que se rectifique por las afirmaciones que hizo, sobre un departamento y una casa que habría adquirido pagando en efectivo.