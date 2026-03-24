César Acuña denunciará penalmente a Fernando Olivera por difamación tras debate presidencial

24/03/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El primer debate presidencial de este último lunes dejó bastante tela por cortar luego de los diversos enfrentamientos entre los candidatos. Uno de los que más comentarios generó fue el de Fernando Olivera contra César Acuña a quien acusó de liderar una organización criminal a través de su partido Alianza por el Progreso.

César Acuña denunciará a Fernando Olivera por difamación

Este hecho no cayó nada bien en el entorno del líder de APP quien anunció, a través de un comunicado, que ha dado la orden de que su equipo legal aliste una denuncia por difamación contra el excongresista. Según indicó, estas palabras representan una grave ofensa a su honor e imagen.

"Ante las falsas acusaciones de Fernando Olivera en el debate presidencial, he dispuesto que mi equipo legal presente una denuncia penal por difamación. El agravio a mi honor, imagen y buena reputación y la de mi familia no quedará impune. Mi patrimonio se ha construido con trabajo, esfuerzo y educación. La verdad prevalecerá y la ley se impondrá. ¡Seguimos firmes trabajando por un Perú mejor!", indicó en redes sociales.

César Acuña demandará por difamación a Fernando Olivera tras el debate presidencial.

Abogado de César Acuña le da plazo de 24 horas

Luego de este anuncio, Exitosa entabló comunicación con Elio Riera, vocero de Alianza para el Progreso, para conocer mayores detalles de la postura que tomaron tras la primera jornada del debate presidencial.

El letrado señaló que las palabras del candidato por Frente de la Esperanza han representando fuertes agravios para todos los involucrados en el partido generando además un deterioro en su imagen.

"Ha denigrado y ha ofendido, no solamente al señor Acuña, sino también a todos los militantes que de acuerdo a ley luchan por conseguir un proyecto político. Este señor lamentablemente, utilizando frases peyorativas, insultos y adjetivos calificativos ha denigrado la imagen del señor Acuña e incluso de mi persona", expresó.

En esa misma línea, Riera anunció que le brinda 24 horas a Olivera para rectificarse del calificativo que lanzó contra su persona al llamarlo 'abogado de la corrupción'. De no darse este hecho, también iniciaría acciones legales.

"Yo escuché que el señor dijo 'abogado de la corrupción'. Tendrá que probarlo porque sino lo hace caerá todo el peso de la ley y tendrá que ser sometido a los alcances de lo que diga el Poder Judicial, incluyendo una sentencia condenatoria. Yo utilizo este medio para decirle al señor Olivera que tiene 24 horas para rectificarse con respecto de lo que dijo de mi persona", finalizó.

En resumen, César Acuña anunció que presentará una denuncia por difamación contra Fernando Olivera tras los comentarios vertidos en el primer debate presidencial.