Delia Espinoza afirma que informe de la JNJ que busca destituirla está "plagado de falsedades"

22/01/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

Delia Espinoza cuestionó el informe de la Junta Nacional de Justicia que propone destituirla como fiscal suprema y consideró que el documento está lleno de mentiras recogidas según conveniencia.

Espera que no la maltraten

Durante su llegada a la sesión de la JNJ en la que se evaluará el informe que recomienda su suspensión del cargo, Espinoza calificó de tendencioso y carente de sustento el documento.

"Plagado de falsedades, está plagado de falsedades. Ella ha recogido solamente lo que le conviene, ella ha escogido solamente algunas cosas como para armar de manera falas todo lo que ahora vamos a demostrar", aseguró.

Espinoza, criticó que para la elaboración del folio no se haya buscado la declaración de su personal de seguridad ni el de Patricia Benavides, así como de otros testigos y que no se haya buscado adquirir los videos de las cámaras de seguridad del Ministerio Público.

"Yo confío en mi capacidad de hacer prevalecer la verdad. No, en los señores yo no confío, es la verdad, porque ya lo están demostrando. Ellos han iniciado un procedimiento de nulidad de oficio a favor de la señora Benavides sin tener sustento legal", recalcó.

#EnVivo



Delia Espinoza llegó a la sede de la JNJ que evaluará su destitución como fiscal de la Nación



Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/WAgcNzGC9I pic.twitter.com/M8zLNMLJEc — Canal N (@canalN_) January 22, 2026

Citación oficial

La diligencia, enmarcada en el Procedimiento Disciplinario N° 061-2025, tiene como objetivo evaluar la propuesta de destitución de la magistrada por la presunta comisión de faltas denominadas como "muy graves" en el ejercicio de sus funciones como fiscal de la Nación.

Según la citación oficial, la audiencia se dará de forma presencial a las 10:30 a. m. y se dará en el auditorio de la sede institucional del organismo, en el distrito de San Isidro. En donde se le otorgará diez minutos para que magistrada pueda informar oralmente ante el Pleno de la Junta Nacional de Justicia.

La institución ha informado que la fecha es impostergable y tendrá la posibilidad de designar a un abogado para ejercer su derecho a la defensa.

Espinoza llega a esta instancia bajo una situación jurídica restrictiva, pues cumple en la actualidad una suspensión provisional de seis meses, impuesta el 19 de septiembre del 2025 por la JNJ.

Sumado a ello, la magistrada se encuentra inhabilitada por el Congreso de la República por un periodo de diez años, tras aprobarse un informe que la cuestionaba por el presunto delito de abuso de autoridad, prevaricato, falsedad genérica y usurpación de funciones, así como infracciones constitucionales.

La medida se da específicamente por la aprobación de un reglamento interno en el Ministerio Público que contravenía la Ley 32130, una ley que devolvía a la Policía Nacional la facultad de realizar investigaciones preliminares.

Es en ese contexto que Delia Espinoza llegó a la JNJ a brindar sus descargos por el proceso que busca destituirla como fiscal suprema, por lo que cuestionó el informe que propone dicha medida.