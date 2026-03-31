Martín Vizcarra: PJ archiva definitivamente proceso penal contra expresidente por delito de colusión simple

31/03/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial (PJ) ordenó pasar al archivo definitivo el proceso penal que se seguía contra el expresidente de la República, Martín Vizcarra, por el presunto delito de colusión simple. El documento fue compartido por el candidato al Senado Nacional, Alejando Salas.

No continuarán proceso por colusión simple

Mediante la resolución judicial, emitida por el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional, se dispone devolver el cuaderno incidental al Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, con la finalidad que se ejecuten las diligencias de ley correspondientes.

"Resuelven: Carece de objeto continuar con el procedimiento de la causa, en el proceso seguido contra Martín Alberto Vizcarra Cornejo, por el delito de colusión simple, al haberse dispuesto el sobreseimiento y archivo definitivo del presente proceso penal", se lee en la documentación compartida por Salas, este martes 31 de marzo.

En esa línea, los jueces de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada fundamentaron su decisión, la cual se tomó debido a que se declaró el sobreseimiento de dicho proceso seguido contra el exmandatario Vizcarra Cornejo, quien se encuentra recluido en el penal de Barbadillo.

Candidato Alejandro Salas celebra "pronta libertad"

Por su parte, el candidato al Senado Nacional por el partido Perú Primero, Alejandro Salas, celebró dicha noticia mencionando que faltaría solo "un paso" para que el expresidente recupere su libertad. A través de su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, escribió lo siguiente:

"A solo un paso para que Martín Vizcarra quede absolutamente libre de todo cargo, corresponderá ahora iniciar la demanda por daños y perjuicios respecto de la persecución del delito de Colusión contra el fiscal responsable", redactó en sus redes sociales.

Según indicó, por consiguiente, corresponde iniciar una demanda por "daños y prejuicios" contra el fiscal responsable se llevar dicha acusación por el presunto delito de colusión simple. Al respecto, calificó de "persecución" dicho accionar.

Martín Vizcarra fue condenado por otro delito

Si bien Salas se refirió a una posible liberación de Vizcarra Cornejo, es importante mencionar que, el exmandatario fue sentenciado como autor de cohecho pasivo propio en agravio del Estado; un delito diferente al que se ha archivado definitivamente.

Vizcarra fue condenado a 14 años de pena privativa de la libertad por el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional, por lo que no habría concordancia en la posibilidad de que este sea excarcelado; sin embargo, se espera un pronto pronunciamiento de parte de su hermano Mario Vizcarra.

A solo un paso para que @MartinVizcarraC quede absolutamente libre de todo cargo, corresponderá ahora iniciar la demanda por daños y perjuicios respecto de la persecución del delito de Colusión contra el fiscal responsable. Vizcarra a un paso de su libertad !! pic.twitter.com/SzMbemp5W7 — Alejandro A. Salas Z. (@SalasZ_AA) March 31, 2026

De esta manera, se conoció que el Poder Judicial ha archivado definitivamente el proceso penal seguido contra Martín Vizcarra por presunta colusión simple; sin embargo, el expresidente fue condenado por cohecho pasivo propio en el caso Lomas de Ilo y el Hospital Regional de Moquegua.