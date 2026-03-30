Tomas Gálvez asegura que no habrá "persecución política" durante su gestión en el Ministerio Público

30/03/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, se refirió sobre su reciente juramentación en el cargo y precisó que bajo su gestión "no va a haber persecución política". Ello, luego de indicar que el manejo del Ministerio Público con fiscales como José Domingo Pérez o Rafael Vela han manejado sus casos "con criterio político", indicó.

No habría "persecución política"

La reciente juramentación del nuevo fiscal de la Nación traería consigo

cambios en la Ley Orgánica del Ministerio Público y la afirmación de que en su gestión no habría "persecución política".

Durante una entrevista con el programa 'Sin Rodeos', el fiscal Gálvez consideró que la Fiscalía no se encuentra "tan deslegitimada", sin embargo, cuestionó el accionar fiscal José Domingo Pérez por indicar que "ha manejado con criterio político todo".

En ese sentido indicó que los equipos especiales, los cuales ya se encuentran desactivados, "introdujeron el criterio político y la persecución en muchos casos", según su postura. Tal habría sido la motivación para eliminarlos. "Por eso es que los hemos desactivado", precisó.

"Te reitero mientras estemos ahí no va haber persecución política, no va a haber impunidad ni arbitrariedad. Tenemos que ser objetivos en nuestro trabajo. Tenemos que lograr rescatar la imagen del Ministerio Público y sobre todo tenemos que lograr la reforma porque, lamentablemente, la normatividad que rige al MP decreto legislativo 052 es totalmente obsoleto", indicó para el medio.

Además indicó que el accionar del fiscal Pérez - suspendido por la Junta Nacional de Justicia - con el de Vela - quien se encuentra suspendido por una medida disciplinaria - no volverían a encabezar ningún equipo especial. "Ellos son el ejemplo del fracaso como fiscales", indicó.

Expondrá proyecto de nueva Ley Orgánica del MP

El pasado 25 de marzo, Gálvez acudió a Exitosa para informar que este miércoles 31 de marzo sustentará ante el Congreso de la República el proyecto de la nueva Ley Orgánica del Ministerio Público.

Actualmente, la Ley Orgánica tiene más de 40 años de vigencia y esta elaborada conforme a la Constitución Política del Perú de 1979, el Código Penal de 1924 y el Código de Procedimientos Penales de 1941.

De acuerdo a su propuesta, se debe establecer la limitación de la institución en las investigaciones de los representantes del Ministerio Público, es decir, estos tendrían que realizar sus investigaciones bajo su criterio impidiendo a la propia institución establecer "parámetros, instructivos, protocolos y lineamientos".

El fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, afirmó que su gestión no tendrá sesgo político por lo que niega que se establezca "persecución política" en las investigaciones del Ministerio Público.