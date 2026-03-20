Nuevo fiscal de la Nación será elegido la siguiente semana, afirma Tomás Gálvez

20/03/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

Tomás Gálvez, fiscal de la Nación interino, dio a conocer que la siguiente semana se elegirá al nuevo titular del Ministerio Público tras la ratificación de la destitución de Delia Espinoza como fiscal suprema.

Se elegirá nuevo Fiscal de la Nación

En comunicación con Perú21, Gálvez informó que coordinará con los miembros de la Junta de Fiscales Supremos que preside para la fecha de votación se realice la siguiente semana.

"Coordinaré con los fiscales supremos y calculo que [la elección] se convocará para el marte de la próxima semana", dio a conocer.

Como se recuerda, Tomás Gálvez asumió el puesto en septiembre del 2025, luego de que la JNJ suspendiera a Delia Espinoza por no acatar la orden de restitución de Patricia Benavides como fiscal de la Nación y fiscal suprema.

Destituida e inhabilitada

Como se recuerda en diciembre del 2025 Espinoza fue inhabilitada por 10 años en el ejercicio de la función pública por el Congreso, paralelamente se aprobó levantar el fuero de Espinoza para permitir procesarla penalmente por la presunta comisión de cuatro delitos vinculados a la elaboración de un reglamento cuestionado en el Ministerio Público.

En enero de este 2026 la JNJ la destituyó por no acatar la orden de reponer a Patricia Benavides como fiscal de la Nación el 16 de junio del 2025 y por permitir la presencia de personal fiscal y administrativo en los pasillos del Ministerio Público durante la vigilia de esa noche.

El 12 de marzo el segundo pedido de inhabilitación por presentar una denuncia constitucional contra varios congresistas que aprobaron una ley, fue desestimado al no alcanzar los votos necesarios.

El 14 de marzo se confirmó que Espinoza venció a Humberto Abanto y se posicionó como la nueva decana del Colegio de Abogados de Lima para el periodo 2026-2028.

Tras realizarse el escrutinio de la totalidad de actas, se contabilizaron 29,371 votos a favor de Espinoza Valenzuela; frente a los 16,591 votos obtenidos por Abanto Verástegui. De esta forma, la exfiscal de la Nación obtuvo la mayoría de votos que la eligen como nueva decana.

El 17 de marzo la Junta Nacional de Justicia reconfirmó la decisión de destituir a Delia Espinoza como fiscal suprema al declarar infundada su apelación contra la sanción impuesta con anterioridad.

Es tras confirmarse la medida que el fiscal de la Nación interino Tomás Gálvez informó que la siguiente semana se escogerá al nuevo titular del Ministerio Público.