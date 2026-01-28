Poder Judicial evaluará si anula condena de 12 años contra Daniel Urresti este jueves 29

28/01/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

Daniel Urresti vuelve a la agenda judicial. Este jueves 29 de enero, el Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria del Poder Judicial evaluará si anula la condena de 12 años de prisión en su contra por asesinato y tentativa de homicidio contra dos periodistas.

PJ evaluará recurso de apelación presentado por Urresti

El exministro del Interior cumple su sentencia desde abril del 2023 por el asesinato del periodista Hugo Bustíos y la tentativa de asesinato del también hombre de prensa Eduardo Rojas, hechos ocurridos en Ayacucho en 1988, cuando Urresti era capitán del Ejército y jefe de Inteligencia.

La audiencia virtual se realizará desde las 2:30 de la tarde, donde la sala superior analizará el recurso de apelación presentado por la defensa legal del excongresista contra una resolución de primera instancia emitida el 19 de noviembre del 2025.

Este fallo había ordenado inaplicar, por control difuso, la Ley N.° 32107, que precisa los alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana.

Al respecto, el PJ había declarado "infundada" la pretensión de prescripción del proceso penal, la nulidad del juicio y la solicitud de su libertad inmediata.

Ante ello, el pasado 16 de enero, la Tercera Fiscalía Superior Penal Nacional Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo remitió un dictamen donde opina que se declare infundado el recurso de apelación de la defensa de Urresti.

Exministro Daniel Urresti fue sentenciado en 2023 a 12 años de cárcel.

En ese sentido, el excandidato presidencial y su defensa brindarán sus argumentos frente a esta sala este jueves. Los representantes de la instancia superior fiscal y de la parte civil agraviada también estarán presentes, para luego emitir un fallo en los próximos días.

En tanto, Daniel Urresti cumple una condena de 12 años en el Penal Virgen de las Mercedes en el distrito de Chorrillos.

Presidenta del PJ tendrá cinco días para responder a la JNJ

La presidenta del Poder Judicial, Janet Ofelia Lourdes Tello Gilardi, deberá remitir un informe ante la Junta Nacional de Justicia tras ser denunciada por presunta omisión dolosa en su declaración jurada, y tendrá cinco días para realizar sus descargos.

Fue el ciudadano Gino Alejandro Román Torres, director ejecutivo del Centro de Protección al Ciudadano 'Equidad', quien realizó la denuncia contra la titular del PJ.

La imputación señala que Tello no consignó como su sobrina a una mujer en dos distintos años y que realizó viajes a destinos internacionales.

Este jueves 29 de enero, el PJ evaluará apelación presentada por Daniel Urresti contra la condena 12 años de prisión que cumple por el asesinato del periodista Hugo Bustíos.