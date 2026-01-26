San Luis: Sujeto que le robó la cartera a una anciana recibió una condena de más de 15 años de prisión

26/01/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial dictó una condena de 15 años y 10 meses contra el sujeto que a la fuerza, intentó robarle la cartera a una anciana en el distrito de San Luis. Tras forcejear y tirarla al suelo, el sentenciado intentó huir con sus pertenencias, pero fue atrapado por vecinos que se percataron del hecho delictivo.

También deberá pagarle

La sentencia fue conseguida por el Equipo B de Flagrancia Delictiva de Lima Centro contra el ciudadano identificado como Raúl Modesto por el delito de robo agravado, en grado de tentativa, en agravio de una mujer de 75 años. A través de la incoación del proceso inmediato se consiguió la pena.

De acuerdo a la acusación fiscal, el hombre haciendo uso de la fuerza, sustrajo la cartera de la adulta mayor, tirándola al suelo, para después escapar de la escena. Sin embargo, vecinos atendieron al llamado de auxilio de la afectada y lograron detenerlo, devolviéndole además sus pertenencias a la septuagenaria.

🚨 #FiscalíaActúa | Fiscalía de Flagrancia de Lima Centro logró que se condene a más de 15 años de prisión a un sujeto que robó la cartera a una adulta mayor en el distrito de San Luis. La sentencia fue obtenida a través del mecanismo de proceso inmediato, luego de que el hoy... pic.twitter.com/phoAPfzOVt — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) January 26, 2026

Además de los 15 años y 10 meses que deberá purgar en prisión, Raúl Modesto deberá pagar la suma de 500 soles a la agraviada. Este equipo de la Fiscalía destaca la celeridad con la que actúa gracias al mecanismo de incoación y que es eficiente para enfrentar a la delincuencia.

"El Equipo B de Flagrancia Delictiva de Lima Centro, integrado por la 2°, 4°y 7° Fiscalía Provincial Penal de Flagrancia Delictiva, viene evidenciando un modelo de respuesta fiscal eficaz, coherente y alineado con los objetivos institucionales de la lucha frontal contra la criminalidad y protección efectiva de las personas en condición de vulnerabilidad", indica el comunicado.

Delincuencia en San Luis

La criminalidad también azota este distrito de Lima Metropolitana, tal como dejó evidencia la balacera que se desató durante un partido de fulbito el último sábado. El crimen ocurrió en una cancha sintética ubicada en el segundo piso de un centro comercial ubicado en la cuadra 1 de la avenida San Juan.

Producto de ello, tres personas perdieron la vida, mientras que otras dos resultaron heridas. Información preliminar de la Policía Nacional señala que la 'pichanga' era de ciudadanos venezolanos y fueron dos sujetos con el rostro tapado los que irrumpieron y abrieron fuego.

