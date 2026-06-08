Asesinan a recordado actor de Jumanji: Hijo de su novia estaría implicado

08/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La comunidad hollywoodense se encuentra consternada luego de confirmarse el asesinato del veterano actor. El intérprete fue localizado con una herida de arma blanca en el pecho en el jardín de su casa, ubicada en la localidad de Tarzana, California.

Detalles del suceso en Tarzana

Los equipos de emergencia llegaron rápido al lugar, no pudieron salvar la vida del James Handy de 81 años, quien fue declarado fallecido poco después. La policía de Los Ángeles inició de inmediato una investigación para esclarecer este violento caso.

Según el informe oficial de la policía de Los Ángeles, el arresto del sospechoso ocurrió en la escena del crimen sin mayores complicaciones. Michael Gledhill, de 44 años, fue identificado como el principal responsable del ataque y permanece bajo custodia de las autoridades policiales actualmente.

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Las investigaciones señalan que el detenido residía en la misma vivienda junto a su madre y al actor. Las autoridades han mantenido un estricto protocolo de seguridad mientras se recaban las evidencias necesarias para presentar el caso ante la fiscalía del condado de Los Ángeles próximamente.

Cronología de una confesión impactante

El proceso legal contra Gledhill ha tomado un giro definitivo tras revelarse el contenido de la llamada realizada al 911. Según la policía de Los Ángeles, el sospechoso se comunicó voluntariamente con los servicios de emergencia para informar sobre lo ocurrido en el domicilio.

"Yo soy el hijo del hombre. Acabo de matar al hombre del pecado", declaró el presunto asesino.

El arresto de Michael Gledhill se concretó bajo cargos formales de asesinato, enfrentando actualmente una fianza de 2 millones de dólares. El sujeto continúa recluido en la cárcel de Van Nuys, a la espera de sus audiencias programadas en el sistema judicial de California.

La trayectoria cinematográfica de James Handy, que abarca casi cinco décadas y más de 150 producciones, añade una carga de pesar a este caso. Sus roles en exitosas películas y series lo convirtieron en un rostro familiar para millones de espectadores a nivel mundial.

La pérdida de James Handy, actor de Jumanji y Top Gun, marcada por el asesinato cometido por el hijo de su pareja en Los Ángeles, nos deja un vacío irreparable en el cine, siendo este asesinato de James Handy hijo pareja implicado un hecho trágico.