Capturan a Nicolás Maduro: José Antonio Kast califica detención como "una gran noticia para la región"

03/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, se pronunció tras la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro por parte del gobierno de los Estados Unidos lo cual calificó como "una gran noticia para la región".

José Antonio Kast se pronuncia tras detención de Maduro

En un mensaje a través de sus redes sociales, el ganador de las recientes elecciones generales chilenas, celebró la mañana de este 3 de enero la intervención militar norteamericana en Venezuela y la posterior captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

"La detención de Nicolás Maduro es una gran noticia para la región. Su permanencia en el poder, sostenida por un narcorégimen ilegítimo, expulsó a más de 8 millones de venezolanos y desestabilizó a América Latina a través del narcotráfico y el crimen organizado", escribió al inicio de su pronunciamiento en su cuenta oficial de 'X'.

Cabe mencionar que, este operativo, confirmado durante la madrugada por el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump, se desarrolló en la capital de Venezuela, Caracas, y derivó en la detención del líder chavista.

En esa línea, el republicano sostuvo que "Maduro no es el Presidente legítimo de Venezuela, y desde ese país operan estructuras criminales y terroristas que amenazan gravemente la paz y la seguridad regional".

El inicio de "una tarea mayor"

Además, en su pronunciamiento, el presidente electo de Chile enfatizó que recién es el inicio de "una tarea mayor" para los gobiernos que integran América Latina. En esa línea, sostuvo que será necesaria que se recupere la democracia en el país y que se continúe en la lucha contra el narcotráfico y la criminalidad.

"Debemos asegurar que todo el aparato del régimen abandone el poder y rinda cuentas; coordinar el regreso seguro y expedito de los venezolanos a su país; apoyar la recuperación de su sistema democrático; y avanzar en el combate regional efectivo contra el narcotráfico y el crimen organizado", manifestó José Antonio Kast.

Por último, el mandatario electo cerró su declaración subrayando que "la democracia se defiende con convicción, coordinación y con el respeto irrestricto al Derecho Internacional".

