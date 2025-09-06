Carlo Acutis, el 'santo millennial': Quién fue, cuáles fueron sus milagros y qué día será canonizado

06/09/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Carlo Acutis, catalogado como el 'influencer de Dios', será declarado santo. Su figura captó la atención del mundo católico no solo por su fe profunda desde su infancia, sino también por su cercanía con el lenguaje digital y la tecnología. En la siguiente nota te contamos quién fue, los milagros que realizó y cuándo será canonizado.

El santo 'millennial'

Carlo Acutis, también llamado 'santo millennial', nació en Londres en 1991, pero creció en Milán (Italia) en el que desarrolló un talento prodigioso para el mundo de la informática, habilidad que lo llevó a crear una página web en el que recopiló y explicó los principales milagros eucarísticos en el mundo.

En tal sentido, cuando cumplió los 14 años ya había documentado más de cien milagros aprobados por la Iglesia durante los 20 siglos de historia. Cabe resaltar que, este proyecto continúa recorriendo el mundo en una exposición digital que lleva su nombre.

Lamentablemente, un año más tarde fue diagnosticado con una leucemia fulminante y falleció el 12 de octubre de 2006, a los 15 años.

Sus dos milagros

La curación inexplicable de un niño en Brasil

El primer milagro del 'influencer de Dios' aprobado por la Iglesia ocurrió en Brasil. Había un niño que padecía de páncreas anular y fue sanado inexplicablemente tras encomendarse a Carlo Acutis. En 2011 la familia del infante solicitó nuevas pruebas sobre su salud y se descubrió que esta completamente curado.

La curación de Valeria Valverde

En Costa Rica, una joven de 21 años llamada Valeria Valverde sufrió un trauma craneal tras una caída en bicicleta. Posteriormente, su madre hizo un peregrinaje en la tumba de Carlo Acutis, en Asís, implorando su intercesión. Ese mismo día, la joven respiró por sí sola.

Camino hacia la canonización

El cuerpo de Carlo Acutis descansa en Asís, Italia, ciudad natal de San Francisco. Este lugar se ha convertido en un centro de peregrinación para miles de devotos. Si bien su canonización iba a realizarse el 27 de abril, tuvo que ser pospuesta debido a la muerte del Papa Francisco.

Ahora, este domingo 7 de septiembre de 2025, en la Plaza de San Pedro en el Vaticano, será canonizado por el Papa León XIV.

