Crisis de diésel en Ecuador: Presidente Daniel Noboa declara estado de excepción en 7 provincias en medio de protestas

16/09/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó estado de excepción en siete provincias en medio de protestas y paros impulsados por transportistas debido a la eliminación del subsidio de diésel. Esta declaratoria tendrá una vigencia de 60 días.

Estado de excepción en Ecuador

El mandatario ecuatoriano, a través del Decreto Ejecutivo 134, dispuso está medida que alcanzará a siete provincias ecuatorianas las cuales son Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi y Santo Domingo, debido a la grave conmoción interna desatada.

En tal sentido, en las zonas en mención quedará restringido el derecho a la libertad de reunión, pero no el de circulación. Además, las carreteras estarán patrulladas por los efectivos de las Fuerzas Armadas, en distintos puntos estratégicos con el objetivo de evitar actos de violencia.

De igual manera, la Policía también se movilizará con el obejtivo de reforzar el control interno a fin de garantizar la integridad y convivencia pacífica de los ciudadanos a nivel nacional. También la intervención emergente ante incidentes que vulneren derechos de las personas.

Cabe resaltar que, según el decreto la razón por la cual se ha establecido estado de excepción en las provincias anteriormente mencionadas es que en ellas se ha reportado mayor concentración de obstaculización de vías principales lo que impide el libre tránsito de las personas y vehículos "afectando garantías, libertades y derechos de los ciudadanos".

Además, "el normal desenvolvimiento de sus actividades personales, económicas, comerciales y laborales". Vale indicar que, en estas siete provincias no incluye el toque de queda.

Gobierno ecuatoriano no eliminará subsidio de diésel

El pasado viernes 12 de septiembre, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa eliminó el subsidio de diésel que representaba unos 1.100 millones de dólares al año con lo que el galón pasará de 1.80 a 2.80 dólares. Con la sorpresiva medida el Gobierno ecuatoriano apuntó a incrementar la entrega de bonos de asistencia social y entregar créditos productivos a campesinos.

Frente a ello, la población ha mostrado su disconformidad y han salido a las calles a realizar manifestaciones en contra de la decisión gubernamental. Sin embargo, ayer lunes, la portavoz de la presidencia Carolina Jaramillo aseguró que el Gobierno ecuatoriano no negociará la eliminación del subsidio de diésel, como había reclamado el sector del transporte.

Luego de suscitarse protestas y paros por transportistas debido a la eliminación del subsidio de de diésel, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó estado de emergencia en siete provincias del país, mediante el Decreto Ejecutivo 134.