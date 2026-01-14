Estados Unidos suspende procedimientos de visa para ciudadanos de 75 países: ¿Está incluido Perú?

14/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Estados Unidos resolvió congelar el procesamiento de visas de inmigración para ciudadanos de 75 países desde el próximo miércoles 21 de enero, como parte de una política reforzada para evitar el ingreso de migrantes en el país.

En primer lugar, vale señalar que, aunque la decisión no ha sido confirmada oficialmente, fue respaldada en redes sociales por la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

"El Departamento de Estado suspenderá el procesamiento de visas de inmigrante de 75 países cuyos migrantes se benefician de la asistencia social del pueblo estadounidense a tasas inaceptables. La congelación se mantendrá hasta que Estados Unidos pueda garantizar que los nuevos inmigrantes no se enriquezcan con la riqueza del pueblo estadounidense", dijo el Departamento de Estado en su cuenta de X.

Recordemos, que las visas de inmigrante son aquellas que se otorgan a personas que desean establecerse de manera permanente en Estados Unidos y buscan convertirse en residentes legales.

Por el contrario, las visas de no inmigrante las cuales no se verían afectadas por la suspensión, están destinadas a quienes planean una estadía temporal, como turistas, estudiantes, trabajadores temporales o viajeros de negocios, y no implican la intención de vivir de forma permanente en el país.

"Estamos trabajando para garantizar que la generosidad del pueblo estadounidense ya no sea abusada. La administración Trump siempre pondrá a Estados Unidos primero", concluye el mensaje.

Amplio impacto regional y global

Cabe mencionar que, la medida decretada por el gobierno norteamericano afecta a países latinoamericanos entre los que resalta Colombia, Uruguay, Brasil, Cuba, Guatemala, Haití.

A su vez, el grueso de nacionalidades afectadas se encuentra en África y Oriente Medio. De igual manera, se encuentran incluidas naciones como Rusia, Tailandia, Moldavia, Bahamas, Bermuda, entre otras. Perú no figura en esta lista .

La mencionada suspensión, que se aplicará de manera indefinida, llega en un contexto clave, a pocos meses del Mundial de Fútbol 2026, que tendrá como una de sus sedes a Estados Unidos.

Además, esta decisión contradice anuncios previos del gobierno de Donald Trump, que había propuesto mecanismos para agilizar visas durante el torneo. A su vez es el reflejo de una política migratoria más estricta impulsada en el segundo mandato del gobernante estadounidense. Aunque se contemplan excepciones, estas serán muy limitadas y estarán sujetas a filtros más rigurosos, cuyos detalles aún no se conocen.

