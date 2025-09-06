Israel destruye gran edificio de viviendas en Ciudad de Gaza, que era usado por miembros del grupo Hamás

06/09/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Este sábado 6 de septiembre, el Ejército israelí destruyó un edifcio de gran altura de viviendas en la Ciudad de Gaza, un día anterior también destruyó otra estructura gigante de departamentos en la misma localidad. Indicaron que las construcciones de altura sirven para albergar a miembros de Hamás, por lo que son consideradas infraestructura terrorista.

Israel destruye gran edificio

Esta demolición es la segunda suscitada en las últimas 24 horas. La Ciudad de Gaza vive momentos de zozobra desde el viernes 5 de septiembre tras ser desatarse una serie de ataques aéreos que han causado el fallecimiento de 34 palestinos, entre los que había niños y mujeres, así como también decenas de heridos, de acuerdo a información del Ministerio de Salud de la Franja de Gaza.

Además, en redes sociales circulan imágenes de los primeros momentos del ataque israelí contra la torre Susi, en el oeste de la ciudad de Gaza, y su completa destrucción.

Cabe resaltar que, estos ataques han terminado por afectar numerosas zonas de enclave y edificios residenciales que sirven como refugios temporales para personas desplazadas. Ello, ha obligado a que la población sea obligada a desplazarse a una zona calficiada como "humanitaria".

Quien emitió dicho anuncio, a través de las redes sociales, fue el coronel Avichay Adraee, portavoz en lengua árabe del ejército, quien instó a la ciudadanía a evacuar en una zona donde según la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hay cerca de un millón de personas.

Infrestructura ligada a Hamás

A lo largo de los últimos dos años de ofensiva en Gaza, Israel ha usado el argumento de que existen infraestructuras terroristas en dicho territorio por lo que ha bombardeado refugios, escuelas, establecimientos de salud, tiendas de campañas y puntos de distribución de comida. Respecto a ello, consideran que estas construcciones, sobre todo los edificios de gran altura, son usados por el grupo Hamás para realizar sus operaciones.

Además, el Ejército de Israel, que afirma controlar el 75% de la Franja de Gaza y el 40% de la ciudad, ha manifestado que su objetivo es tomar la localidad para acabar con el grupo terrorista Hamás y liberar a los rehenes.

