Mundo
Quieren sus recursos naturales

Nicolás Maduro por acciones militares de Estados Unidos: "Buscan el petróleo, no el narcotráfico"

La movilización de navíos militares de Estados Unidos a Venezuela tienen una explicación para Nicolás Maduro. El presidente de Venezuela cree que tratan de "manchar" a Venezuela y apropiarse de sus recursos.

Nicolás Maduro dio su hipótesis sobre arribo de navíos de EE.UU. al Caribe.
Nicolás Maduro dio su hipótesis sobre arribo de navíos de EE.UU. al Caribe. (Difusión)

08/09/2025 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 08/09/2025

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro habló abiertamente sobre el arribo de navíos militares de Estados Unidos al mar Caribe. Según el mandatario, es una treta para desprestigiar a su país y manchar su nombre, además de que ocultan el verdadero objetivo, que son los recursos naturales que posee el país llanero.

Un relato "hollywoodense"

Para el jefe de Estado venezolano, la administración de Donald Trump está haciendo de esto una exageración. En el diálogo con el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, quien colabora con el medio ruso RT, precisó todo el arsenal que las fuerzas norteamericanas han desplegado cerca a las costas de su país.

"Vienen con este relato hollywoodense a tratar de manchar a la República Bolivariana de Venezuela, a su liderazgo, a su presidente, y manchándolo con una operación para agredirlo. Tenemos al frente ocho barcos de guerra en el Caribe, nunca se había visto eso. 1200 misiles, un submarino nuclear y ahora dice que tienen a Puerto Rico como base", sostuvo.

Maduro cree que el objetivo que tiene el gobierno estadounidense con esto, no es ganarle la lucha al narcotráfico, sino adueñarse de los recursos naturales de su país. El mandatario destacó a los hidrocarburos, minerales o tierras fértiles que posee Venezuela.

"Primero buscan el petróleo, no es el narcotráfico, es el petróleo, el gas... Venezuela tiene la principal reserva en el mundo. Tiene la cuarta reserva de gas, que está en todo el Caribe y la que puede ser la primera reserva de oro. 30 millones de hectáreas de tierra cultivable. Un acuífero gigantesco, tenemos el Orinoco que recorre de norte a sur" destacó.

Tensión entre EE.UU. y Venezuela

Desde mediados de agosto pasado, Estados Unidos desplegó una flota al Caribe para interceptar a cualquier embarcación que pudiera estar llevando droga de Venezuela a suelo norteamericano. Maduro lideraría el Cártel de los Soles, un supuesto grupo narcoterrorista conformada por altos mandos militares del país sudamericano.

El último 2 de setiembre, Donald Trump aseguró en redes sociales a través de un video, que sus fuerzas hundieron un barco con 11 narcotraficantes a bordo. Para el gobierno venezolano, se trató de un trabajo hecho con inteligencia artificial.

De este modo, Nicolás Maduro acusa a Estados Unidos de querer manchar a Venezuela. El mandatario señaló en una reciente entrevista que la intención de la nación norteamericana es apropiarse de los recursos naturales y por ello inventa un "relato hollywoodense".

