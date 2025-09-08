Peruano con alerta roja internacional fue detenido en Chile: Sujeto es acusado de asesinar a un adolescente en Trujillo

08/09/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

El ciudadano peruano Floderwing Estuardo Marquina Flores fue capturado en Chile en las últimas horas gracias a una alerta internacional en su contra. Sobre este sujeto pesa el delito de asesinato de un adolescente de solo 16 años en la ciudad de Trujillo hace siete años, es decir en el año 2018.

El hecho se dio el 2 de septiembre de aquel año durante la celebración de una fiesta. Luego de consumar el crimen, Marquina Flores fugó al sur del país y terminó en territorio chileno para evadir a la justicia peruana.

Peruano acusado de asesinato fue detenido en Chile

Pese al paso del tiempo, el caso siguió su curso pasando a manos de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Policía Nacional del Perú (PNP). Por ello, agentes de la Oficina Central Nacional de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) lograron la captura de Floderwing Estuardo Marquina Flores en Chile.

Estos contaron con el apoyo permanente de la Brigada de Homicidios Centro Norte y la Agregaduría Policial del Perú en Chile, la cual es comandada por coronel Víctor Revoredo Farfán. Ahora, el detenido ya se encuentra bajo custodia para dar inicio a las diligencias correspondientes.

Según indicaron, en las próximas horas será trasladado a la ciudad de La Serena donde deberá responder ante el Tribunal que sigue el caso. Además, se espera que luego de estas primeras investigaciones sea trasladado a nuestro territorio para afrontar el proceso por asesinato de un adolescente de solo 16 años.

Detiene en Chile a presunto asesino del periodista Gastón Medina

Un hecho similar se dio el pasado lunes 18 de agosto cuando el ciudadano venezolano Olftan Domingo Rivas Ramos fue capturado por la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) en la comuna de Maipú. El extranjero es sindicado como uno de los involucrados en el ataque que le quitó la vida al periodista Gastón Medina ocurrido en enero de este 2025.

Capturan a uno de los involucrados en asesinato de Gastón Medina

Su arresto se dio al portar sustancias ilícitas y durante el interrogatorio confesó que estaba siendo buscado por este homicidio. De inmediato, la Agregaduría Policial de Perú en Chile inició los trámites correspondientes para agilizar su inmediata extradición al Perú y pueda responder ante la justicia.

De esta manera, el ciudadano peruano Floderwing Estuardo Marquina Flores fue detenido en Chile gracias a una alerta roja internacional en su contra. El sujeto fue arrestado por agentes de la Interpol y sobre él pesa una acusación en su contra por asesinar a un adolescente de 16 años en el 2018.