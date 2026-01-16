Shirley Arica es denunciada por agresión en discoteca: Víctima presenta evidencias del ataque

16/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Shirley Arica vuelve a estar en el ojo de la tormenta. Esta vez, la exchica reality enfrenta una acusación por presunta agresión física luego de que Karolay de los Ángeles Vásquez Abanto presentara una denuncia formal por lesión dolosa y mostrara evidencias del ataque que habría sufrido tras salir de una discoteca en Punta Hermosa.

Denuncia contra Shirley Arica

Según el parte policial, la denuncia fue presentada el pasado 12 de enero. En el documento se señala que Karolay de los Ángeles Vásquez Abanto fue agredida físicamente "saliendo de la discoteca Amarea del distrito de Punta Hermosa", donde habría recibido golpes de puño en el rostro por parte de Shirley Arica.

El informe también precisa que ambas jóvenes no mantienen ningún vínculo de amistad y que, hasta el momento, se desconoce el motivo que habría originado el altercado.

Sin embargo, se menciona que la denunciante tendría un vínculo cercano con Ivo Ezeta, exjugador de futsal, con quien Shirley Arica fue ampayada días atrás, lo que ha generado diversas especulaciones.

La versión de la presunta víctima

Karolay Vásquez decidió contar su versión de los hechos en un programa de espectáculos, donde relató cómo se habría producido la agresión. "Me saludó a las 3 a.m. en el baño y, de la nada, cambió su actitud conmigo a las 7. Ella ha venido, me ha arañado la cara y empezó a golpearme ", declaró.

La joven aseguró que no encuentra otra explicación para lo ocurrido que su cercanía con Ivo Meza, amigo suyo y la persona con la que Shirley Arica fue vista besándose recientemente.

"Ella está con un amigo mío y yo siento que es por él. Yo me imagino que ha sido por ese lado porque no hay otra razón", sostuvo.

Además, Karolay presentó audios como parte de las evidencias, en los que se escucharía a Shirley Arica emitiendo insultos y amenazas de muerte de manera explícita.

Shirley Arica niega la acusación

Consultada por el mismo programa, Shirley Arica rechazó la acusación y aseguró no conocer a la denunciante. "Recién me estoy enterando, que pruebe lo que dice. Si ya denunció, creo que debe hacerse una investigación", afirmó.

La modelo también minimizó la denuncia y puso en duda la versión de Karolay Vásquez. "Hay gente que habla cada cosa. Yo duermo como un ángel", agregó, dejando claro que no acepta las acusaciones en su contra.

Así, Shirley Arica fue denunciada por agresión y la presunta víctima presentó evidencias del ataque que habría sufrido tras salir de una discoteca en Punta Hermosa.