Rusia exige a EE.UU. la inmediata liberación de Nicolás Maduro: "El presidente legítimamente electo"

03/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El mundo entero amaneció con la sorpresa de un ataque militar de Estados Unidos a Caracas con el único propósito de derrocar el régimen Chavista que controla Venezuela desde hace casi tres décadas. Horas después, se confirmó que Nicolás Maduro había sido capturado tras este operativo por lo que ahora se encontraba bajo custodia de las fuerzas estadounidenses.

A partir de ahí, diversas naciones se pronunciaron sobre este hecho a favor y en contra. Una de las potencias que de inmediato mostró su total rechazo fue Rusia ya que, a través de un comunicado, condenó enérgicamente la incursión norteamericana a territorio venezolano.

Rusia exige la inmediata liberación de Nicolás Maduro

Mediante una llamada telefónica, el canciller ruso Serguéi Lavrov conversó con la aún vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, para mostrarle todo su respaldo y exigir la inmediata liberación no solo de Nicolás Maduro, sino también de su esposa Cilia Flores, quien fue otra de las capturadas durante este operativo.

El alto funcionario ruso pidió al presidenta de Estados Unidos, Donald Trump, a reconsiderar su postura ya que se trata del presidente electo de Venezuela.

"En relación con la información confirmada sobre la presencia del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa en EEUU, hacemos un enérgico llamado al liderazgo estadounidense a reconsiderar esta postura y liberar al presidente legítimamente electo de este país soberano y a su esposa", indicó.

Serguéi Lavrov exigió que Nicolás Maduro sea liberado.

En esa misma línea, el canciller de la nación presidida por Vladimir Putin dejó en claro que la fuerza no es la manera de resolver cualquier tipo de conflicto por lo que hasta se ofreció de intermediario para que Venezuela y Estados Unidos puedan dialogar.

"La necesidad de crear condiciones para resolver cualquier problema existente entre EEUU y Venezuela mediante el diálogo", añadió.

Nicolás Maduro será juzgado en EE.UU.

Luego de su captura en Caracas junto a su esposa, el avión que trasladaba a Nicolás Maduro y Cilia Flores aterrizó en el aeropuerto internacional Stewart en Nueva York para luego ser trasladados a una cárcel de máxima seguridad.

Según indicó el propio presidente Donald Trump en diferentes ocasiones, el líder chavista comparecerá ante la justicia por el delito de narcotráfico tras presuntamente liderar el Cartel de Los Soles.

En resumen, el canciller de Rusia, Serguéi Lavrov, exigió la inmediata liberación de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores tras ser capturados por el gobierno de Estados Unidos durante los ataques ocurridos en la madrugada del 3 de enro.