Tragedia en Filipinas: Naufragio deja como saldo al menos 18 fallecidos y decenas de desaparecidos

Un transbordador que llevaba más de 350 personas a bordo sufrió aparentemente problemas técnicos y terminó hundiéndose cerca a una isla del sur de Filipinas. El hecho arrebató la vida a al menos 18 personas y hay decenas de desaparecidos.

Naufragio trágico en Filipinas

La madrugada de este lunes 26 de enero la Guardia Costera filipina reportó el suceso por lo que de manera inmediata los equipos se salvamento acudieron la lugar de los hechos. En el barco viajaban 332 pasajeros y 27 tripulantes.

Allí lograron rescatar al menos a 316 pasajeros y recuperaron al menos 18 cadáveres. El buque Trisha Kertin 3 navegaba desde la ciudad portuaria de Zamboanga hacia la isla sureña de Jolo, en la provincia de Sulu.

De acuerdo a información de las autoridades la embarcación se inclinó bruscamente hacia un costado y comenzó a llenarse de agua, esto generó que las personas cayeran al mar en plena oscuridad. Esto ocurrió a 2,75 millas naúticas al noreste de la isla Baluk-Baluk, en Basilán, según la Guardia Costera.

La causa del hundimiento del ferry no estaba clara de inmediato y se abrirá una investigación, indicó el comandante de la Guardia Costera, Romel Dua. Dicha entidad adscrita al Departamento de Transporte había autorizado la salida de la embarcación desde el puerto de Zamboanga y no había señales de sobrecupo, afirmó.

Segú informó EFE, las autoridades de Basilán difundieron una lista de las personas a bordo de la embarcación identificadas hasta el momentoe, todas ellas de nacionalidad filipina. Este registró reveló que en el transbordador viajaban al menos 216 adultos, 63 estudiantes y seis menores. Además, entre los occisos figura una mujer y un bebé de 6 meses.

Una tragedia que ya ocurrió antes en Filipinas

Cabe señalar que, las noticias en naufragios en Filipinas no son algo aislado debido a que por este motivo el país asiático pierde decenas de vidas al año. La mayoría de ellos tiene como causa el mal tiempo, el incumplimiento de las normas de seguridad, el defectuoso mantenimiento de los equipos o la sobrecarga.

Es en este contexto que el naufragio del Trisha Kerstin 3 se suma a otras tragedias recientes como el incendio del MV Lady Mary Joy 3 en 2023, que dejó más de 30 muertos. Además, de la peor catástrofe marítima en tiempos de paz suscitada en 1987 con el MV Doña Paz, con más de 4 mil 300 víctimas.

Como vemos, el naufragio de un transbordador en Filipnas, en el que viajaban más de 350 personas dejó el saldo de al menos 18 personas muertas y decenas de desaparecidos.