Tragedia en México: adolescente acaba con la vida de dos maestras en escuela

24/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un adolescente de 15 años asesinó a dos maestras de secundaria dentro de una escuela en la localidad de Michoacán, en un hecho reciente que ha causado fuerte impacto en México. El ataque ocurrió en el municipio de Lázaro Cárdenas, donde el menor ingresó armado al plantel educativo y disparó contra las docentes.

Según El Informador, el joven habría tenido un conflicto previo al no poder ingresar a clases debido a su tardanza, lo que desencadenó una reacción violenta. Tras retirarse del lugar, regresó minutos después con un arma de alto calibre y ejecutó el ataque dentro de la institución. Las víctimas murieron a causa de los disparos, generando pánico entre estudiantes y personal.

Cómo ocurrió el ataque

De acuerdo con la información disponible, el estudiante llegó tarde al centro educativo y no se le permitió el acceso. Luego de ese incidente, volvió a su vivienda y tomó un rifle calibre 5.56, regresando posteriormente a la escuela.

Según El Informador, al ingresar nuevamente, el menor disparó directamente contra las maestras, sin mediar diálogo. La agresión se produjo en el interior de la institución educativa, lo que provocó escenas de desesperación entre los presentes. El ataque fue directo y en cuestión de minutos.

Tras los disparos, elementos de seguridad acudieron al lugar y lograron detener al menor. Posteriormente, fue puesto a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes.

🇲🇽 | ÚLTIMA HORA: Un adolescente de 15 años de edad asesinó a balazos, con un rifle de asalto calibre 5.56, a dos profesoras de una escuela preparatoria en Michoacán, México.



En redes sociales grababa historias donde se le veía manipulando armas, fusiles de alto poder (como el... pic.twitter.com/WSLU2AIiD4 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) March 24, 2026

Reacciones y contexto

El caso ha generado una fuerte conmoción por tratarse de violencia dentro de una escuela, un espacio considerado seguro. Autoridades locales iniciaron las diligencias para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

Asimismo, el suceso ha reavivado el debate sobre el acceso a armas de fuego por menores de edad y la necesidad de reforzar medidas de seguridad en instituciones educativas. La comunidad educativa y padres de familia han expresado preocupación por este tipo de hechos.

Mediante un comunicado, la institución aclaró que el alumno involucrado "era un alumno activo de nuestra institución, y no había sido expulsado, ni presentaba problemas en sus colegiaturas u otra situación interna que justifique o esté relacionada con un acto tan lamentable como el ocurrido".

Según El Informador, el hecho ya es considerado uno de los episodios más graves recientes relacionados con violencia escolar en el país.

El ataque armado en una escuela en México, protagonizado por un adolescente de 15 años y que dejó dos maestras fallecidas en Michoacán, pone en evidencia la creciente preocupación por la violencia escolar, el acceso a armas y la seguridad en centros educativos.