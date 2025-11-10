RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Espectáculos
Pronta mejoría

Dilbert Aguilar confirma delicada operación tras fractura de cadera: "Me pondrán una prótesis"

El reconocido cantante informó que la cirugía sería durante esta semana y considera que sería lo mejor para su salud.

Dilbert Aguilar confirma delicada intervención quirúrgica
Dilbert Aguilar confirma delicada intervención quirúrgica (Composición Exitosa)

10/11/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 10/11/2025

El cantante de cumbia, Dilbert Aguilar, confirmó que será sometido a una delicada operación tras sufrir una caída durante la grabación de un videoclip. "Creo que es lo mejor", señaló durante una entrevista televisiva.

Será operado de la cadera

Dilbert Aguilar reveló que se encuentra a la espera de una delicada operación en la zona de la cadera, luego de que sufriera una caída durante la grabación de un videoclip junto a la cantante Marisol. 

La noticia fue compartida por Aguilar durante su última entrevista televisiva para el programa 'Esta Noche' de la Chola Chabuca. En ella, el compositor de cumbia contó que se fracturó la cadera luego de una caída que, aparentemente, era inofensiva. "Para el roche, me reía", indicando que al inició no sintió el dolor pero esto cambió cuando intentó pararse.

Tras el accidente, el cantante ha continuado con el trabajo musical junto a su grupo de cumbia; sin embargo, ahora busca prever por su salud. "Me van a poner una prótesis, la otra semana entró a cirugía, creo que es lo mejor", indicó.

La prótesis médica consistiría en reemplazar la parte que se encuentra afectada duranta la intervención médica. La finalidad de tal operación busca aliviar el dolor tras una caída de mayor impacto. Ello, muchas veces tiene como perjuicio la limitación física al realizar actividades.

Por tal razón, el cantante de "Agonía de Amor" ha decidido realizar la intervención médica durante la segunda semana de noviembre. Con ello, el cantante continuaría realizando presentaciones luego de un descanso necesario para retomar los escenarios y encontrarse con su público.

Realizó presentaciones en silla de ruedas

Comprometido con su público, el cantante de cumbia realizó sus siguientes presentaciones en una silla de ruedes debido a que tenía presentaciones programadas junto a su grupo musical.

En videos compartidos en redes sociales, se observa que el artista realizó sus presentaciones con el ánimo que lo caracteriza, más generó la preocupación de sus seguidores. 

