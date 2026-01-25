Terror en San Luis: Balacera en cancha de fútbol dejó tres fallecidos

25/01/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Momentos de terror vivieron los asistentes de un partido de fútbol realizado en San Luis. Mientras la Policía Nacional se encontraba dando toda su atención y seguridad a los partido por la 'Noche Crema' y la 'Noche Blanquiazul', tres personas perdieron la vida y dos resultaron heridos debido a una balacera.

Pichanga de terror

El hecho se registró en la cuadra 1 de la avenida San Juan lugar en el que se encuentra una cancha sintética en un segundo piso y en el primero funcionaría una discoteca, ambos espacios no tendrían licencia de funcionamiento, según el área de Fiscalización de la Municipalidad de San Luis.

Según información policial, se trataba de una 'pichanga' de ciudadanos de nacionalidad venezolana, cuando dos sujetos con el rostro cubierto a bordo de una motocicleta subieron al segundo piso para abrir fuego contra los presentes. El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, sostuvo que dos personas habrían sido el objetivo principal.

"Han disparado sus armas contra dos sujetos venezolanos, uno que no está identificado. Son tres personas que han resultado también heridas por el arma de fuego y uno de ellos también ha fallecido ya", detalló.

La PNP informó que los tres fallecidos serían de nacionalidad venezolana, los dos presuntos objetivos fueron quienes fallecieron en el lugar, mientras que la tercera persona perdió la vida cuando era trasladado al Hospital Dos de Mayo. Cabe señalar que los dos heridos permanecen internados en el centro de salud en mención.

Prohibición de dos personas en moto

El hecho se registra pese a haber iniciado la prohibición de y multa de dos personas a bordo de una motocicleta, que comenzó el último 20 de enero en Lima y Callao. En ese sentido, las autoridades manejan la hipótesis de que sería una ajuste de cuentas.

"Acá hay una selección del objetivo, hay un marcaje, hay un reglaje, hay una motivación que, todavía es prematuro decirlo, pero sería una venganza, un ajuste de cuentas presuntamente, pero hay que investigar. Esperemos identificar a esta persona NN, los demás no lo conocían y ha llegado de un momento a otro a jugar. Hay dos que serían el objetivo por la contundencia en que han disparado los que han llegado", informó Arriola.

El área de Fiscalización del distrito decidió clausurar nuevamente el local luego de la ocurrido, pues reiteraron que no tienen los permisos necesarios.

