Venezuela inaugura monumento conmemorativo a victoria China en medio de tensiones con EE.UU.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, inauguró un monumento que conmemora el 80 aniversario de la victoria China en la Segunda Guerra Mundial. El monumento fue inaugurando en la capital de Caracas con presencia del embajador de China, Lan Hu.

La ceremonia que fue transmitida en cadena nacional fue celebrada este 4 de setiembre en presencia de la fuerza armada venezolana y un representante de China en la capital de Caracas.

Acompañando al presidente venezolano, se encontró el embajador de China, Lan Hu; la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez; y el General en Jefe, Vladimir Padrino López, vicepresidente Sectorial de Defensa y Soberanía.

"Tenemos que estudiar lo que le ocurrió al pueblo chino, entre el año 31 y 45 y como fueron sorprendidos con una invasión horrible, Criminal, los métodos de violación, tortura, que quedaron en una leyenda oscura para siempre (...) 80 años hoy se conmemora de esa victoria, gracias a la unión de toda China", narró en su discurso, Nicolás Maduro.

Tras el acto conmemorativo, el embajador de la República Popular China en Venezuela, Lan Hu, expresó su agradecimiento

"En nombre del Gobierno y pueblo de China, quisiera agradecer al presidente Nicolás Maduro Moros y al Gobierno y pueblo de Venezuela por la construcción de este monumento conmemorativo, por esta gran victoria mundial. Este monumento es un gran reflejo de la profunda amistad entre el pueblo de China y Venezuela", expresó.

Situación actual entre Estados Unidos y Venezuela

Este 4 de setiembre, durante la ceremonia liderada por el sucesor de Hugo Chávez, Nicolas Maduro aparece en la esfera pública mostrando su alianza estratégica con el país Chino, mostrando la influencia y postura geopolítica frente a la defensiva norteamericana de los últimos días.

Por su parte, Estado Unidos ha intensificado la lucha contra el narcotráfico y organizaciones criminales que lo promueven. Así, ha posicionado una fuerte postura diplomática y militar frente al país de Venezuela y al líder chavista Nicolás Maduro.

Durante la última semana, publicó a través de sus redes sociales, el ataque gubernamental contra una embarcación presumiblemente venezolana con carga de drogas que navegaba en aguas internacionales hacia las costas marítimas de Norteamérica.

Esta última medida militar estadounidense se lee como una advertencia contra el país venezolano, que acusa de ser liderado por una organización criminal: "que esto sirva de aviso a cualquiera que esté considerando importar drogas a Estados Unidos. ¡CUIDADO!, expresó Trump en la red social TRUTH.

Además, el gobierno republicano ha acusado directamente al mandatario Maduro de ser el cabecilla de la organización criminal 'El Cartel de los Soles' junto a otros funcionarios del régimen venezolano.