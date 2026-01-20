Callao: Presuntos extorsionadores prenden fuego a combi luego de lanzarle un artefacto explosivo

20/01/2026 / Exitosa Noticias / Policial

El sector transporte público continúa siendo atacado por las bandas criminales a pesar del estado de emergencia decretado por el gobierno de José Jerí. Esta vez, una combi se consumió por el fuego luego que delincuentes le lanzaran un explosivo en plena vía pública.

El hecho se dio sobre la madrugada de este martes 20 de enero en el jirón José Carlos Mariátegui. Ahí, dos sujetos a bordo de una moto lineal llegaron hasta el punto donde se encontraba estacionada esta unidad y le lanzaran artefacto explosivo lo cual generó que se prenda fuego en cuestión de segundos.

El encargado de la zona llamó al propietario, pero lamentablemente la unidad, que cubre la ruta Centro de Lima-Callao, ya se había reducido a cenizas. Además, otros dos autos resultaron afectados por la explosión presentando leves quemaduras.

Agentes de la Policía Nacional del Perú llegaron a la escena para cercarla e iniciar con las diligencias de rigor. Eso sí, no estuvieron presentes integrantes de la Unidad de Explosivos o de peritos de criminalística del Ministerio Público.

🔴🔵#ExitosaPerú 🇵🇪🇵🇪 | En el Callao, delincuentes prendieron fuego a una combi tras presuntamente lanzar un artefacto explosivo. El conductor aseguró no haber recibido amenazas previas.



Negó recibir amenazas extorsivas

Exitosa acudió hasta el jirón José Carlos Mariátegui en el Callao y pudo conversar con el conductor para conocer sus sensaciones tras este lamentable hecho. En primer lugar, este negó haber recibido amenazas previamente, aunque reconoció que sus compañeros de empresa pagan un cupo de entre 8 a 10 soles a diversas organizaciones criminales.

"Me llamó el señor que cuida la cochera a decirme que se estaba quemando mi carro y ya cuando salí estaba todo quemado. Hay dos autos que también se han quemado, pero poco", indicó sobre el incidente.

En esa misma línea, el chofer señaló que la combi era su única herramienta de trabaja con lo que se ganaba la vida. Ahora, indicó que buscará trabajo en cualquier otro rubo para tratar de seguir adelante.

"Tengo licencia, buscaré trabajo donde sea, ya se quemó, ya está hecho ¿Qué puedo hacer?", agregó.

Finalmente, Exitosa pudo constatar la existencia de dos cámaras de seguridad se encuentran muy cerca del lugar las cuales serían claves en las investigaciones para dar con los responsables del hecho.

