Junín: Fiscalía detiene a 16 presuntos miembros de "Técnológicos del Mantaro" robo de celulares y lavado de activos

19/03/2026 / Exitosa Noticias / Policial

La Fiscalía y la Policía llevaron a cabo un operativo simultáneo en la región Junín que terminó con la detención de 16 personas investigadas por integrar la organización criminal "Tecnológicos del Mantaro", implicada en delitos de robo agravado, extorsión y lavado de activos. La intervención se realizó principalmente en la ciudad de Huancayo, donde la red habría operado durante varios años con un esquema bien organizado.

Según la agencia oficial Andina, el grupo delictivo utilizaba métodos que combinaban el robo tradicional con herramientas tecnológicas. Las víctimas eran despojadas de sus celulares, muchas veces mediante engaños como servicios de taxi informal, y luego los equipos eran manipulados para acceder a información personal y financiera.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de Junín (Equipo 2) logró la detención preliminar judicial de 16 investigados, entre ellos, tres policías, por los delitos de robo agravado, extorsión y lavado de activos. pic.twitter.com/PM3Ch7R9ZY — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) March 19, 2026

Cómo operaba la red criminal

De acuerdo con las investigaciones fiscales, la organización tenía roles definidos. Un primer grupo se encargaba del robo de celulares, mientras que otros integrantes se especializaban en el desbloqueo de los equipos. Posteriormente, accedían a aplicaciones bancarias y billeteras digitales para realizar transferencias y compras sin autorización.

Las autoridades sostienen que los delincuentes utilizaban programas para vulnerar la seguridad de los dispositivos, lo que les permitía ingresar a cuentas personales de las víctimas. Este mecanismo facilitaba el retiro de dinero y la ejecución de operaciones digitales que luego eran difíciles de rastrear.

Presunta participación de policías

Uno de los aspectos más graves del caso es la presunta implicación de agentes policiales. Según la información oficial, al menos tres efectivos en actividad estarían involucrados en la organización, cumpliendo funciones de apoyo logístico y protección.

Estas acciones incluían alertar sobre operativos o intervenir para evitar que las víctimas formalicen denuncias. Este elemento ha sido considerado clave dentro de la investigación, ya que habría permitido que la banda opere durante más tiempo sin ser detectada.

Asimismo, se conoció que uno de los implicados habría continuado coordinando actividades delictivas desde un centro penitenciario, lo que refuerza la hipótesis de una estructura organizada y sostenida en el tiempo.

Actualmente, los detenidos permanecen bajo detención preliminar mientras el Ministerio Público reúne más pruebas para sustentar un posible pedido de prisión preventiva. Las diligencias continúan con el objetivo de esclarecer el nivel de responsabilidad de cada implicado y determinar la magnitud real de las operaciones ilícitas.

Este caso evidencia cómo el delito ha evolucionado en el país, combinando el robo agravado, la extorsión y el lavado de activos con el uso de tecnología para ampliar su alcance. La desarticulación de "Tecnológicos del Mantaro" marca un avance en la lucha contra este tipo de criminalidad en Junín.