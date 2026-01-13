La Libertad: FF.AA. y PNP desarticulan a la banda criminal 'Centurión' y detiene a 14 personas en Pataz

13/01/2026 / Exitosa Noticias / Policial

En Pataz, en la región La Libertad, se ha dado un nuevo golpe contra el crimen organizado luego de la desarticulación de la banda criminal 'Centurión', la cual se dedicaba a la minería ilegal armada, la apropiación violenta de bocaminas y la tenencia de materiales altamente peligrosos.

Esta intervención fue ejecutada por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, mediante el Conjunto Unificado Pataz (CUPAZ) y en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP) a través de un trabajo de inteligencia operativa y control territorial.

La citada operación se llevó a cabo específicamente en el anexo Pueblo Nuevo, en la bocamina denominada 'Choloque', en donde se permitió identificar a esta red criminal, la cual se encontraba dedicada a la apropiación violenta de bocaminas, la minería ilegal armada y la tenencia de material explosivo.

Cabe mencionar que, las fuerzas del orden ingresaron de manera estratégica al lugar durante esta madrugada, a las 12 y 15 de la mañana, logrando así la detención de 14 personas que estarían involucradas a estructura delictiva.

Además, allí se incautó un arsenal de guerra y explosivos lo que evidenció el alto nivel de amenaza que representaba para la seguridad pública, el medio ambiente y la paz social.

Arsenal de guerra incautado durante intervención

Entre el material decomisado en esta operación policial-militar se encuentran: cuatro fusiles de largo alcance, tres pistolas, ocho cacerinas abastecidas, municiones (en proceso de cuantificación), seis sacos de rafia con dinamita y aproximadamente 100 metros de mecha blanca.

Un dato relevante es que al interior de la bocamina se hallaron pintas con las inscripciones de bandas criminales entre las cuales están 'Nueva Alianza', 'La Jauría' y 'Los Pulpos'. Con el hallazgo de esto se presume que hubo la presencia de remanentes de organizaciones que operarían en la zona bajo la modalidad de parqueros.

Vale mencionar que anteriormente, en la bocamina 'Choloque' ya se realizó una intervención. En aquella oportunidad el personal de la División de Seguridad contra Minas (DIVCOMIN) de la PNP halló material explosivo, lo que termina reflejando la permanencia del riesgo criminal en esta zona.

Como vemos, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú dieron un nuevo golpe al crimen organizado en Pataz al desarticular a la banda criminal 'Centurión', dedicada a la apropiación violenta de bocaminas, la minería ilegal armada y la tenencia de material explosivo y lograr la detención de 14 personas e incautar arsenal.