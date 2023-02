San Miguel: chofer de sicarios dijo que solo era un taxista

07/02/2023 / Exitosa Noticias / Policial

La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó esta mañana al chofer del vehículo que transportó a una banda sicarial que asesinó a una familia en el distrito de San Miguel. A detalle, la intervención fue lograda gracias a que las cámaras de seguridad captaron el número de placa del coche.

En ese sentido, el capturado fue identificado como José Carlos Solari Pozuzo (23). Por otra parte, la PNP informó que el aprisionamiento fue efectuado en la plaza Guardia Chalaca, en el Callao.

Respecto al caso, Solari Pozuzo, mencionó a los agentes que no tuvo participación directa en el séxtuple asesinato, sino que fue contratado como un taxista y no conocía de los planes de la banda criminal. Sin embargo, jamás logró justificar ¿por qué? no llamó a las autoridades y brindó información del cuadro.

En estos momentos, el joven de 23 años está internado en la sede de la Dirincri, ubicada en la cuadra 4 de la avenida España para completar el interrogatorio correspondiente. Hasta ahora, los indicios apuntan a que José Carlos también fue partícipe del horrendo asesinato perpetrado al costado del centro comercial Plaza San Miguel.

Antecedentes

Al mediodía del lunes 6 de febrero, dos sicarios a bordo de una moto lineal asesinaron por presunto ajuste de cuentas a seis personas, entre ellos cuatro adultos y dos menores de edad, que se encontraban al interior de un vehículo.

Las víctimas se desplazaban en un Hyundai de color blanco, de placa A6N-411, por la avenida Riva Agüero cuando, pocos metros antes de llegar al cruce con la avenida La Marina, fueron interceptados por una moto de donde bajaron dos ocupantes que, aprovechando la luz roja, dispararon una ráfaga de balas.