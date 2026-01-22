Alex Flores exige que Vicente Tiburcio responda ante el Congreso por caso 'Chifagate'

22/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

El congresista de la Bancada Socialista, Alex Flores, arremetió contra el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, al señalar que debe responder ante la Comisión de Fiscalización del Congreso por su participación en la reunión extraoficial entre el presidente José Jerí y el empresario chino Zhihua Yang, realizada en un chifa el pasado 26 de diciembre.

Flores cuestionó duramente que, en plena crisis de inseguridad ciudadana, el titular del Mininter se ocupe en acompañar al mandatario en encuentros privados.

"El Ministro del Interior, en plena crisis de inseguridad ciudadana, se va a acompañar al presidente de la República, a altas horas de la noche y encapuchado, supuestamente a comer chifa. Él tiene mucho que responder: ¿Qué cosa han conversado?, ¿cuál era el motivo o razón de esa reunión?", declaró en diálogo con Exitosa.

El parlamentario informó que ya presentó un documento a la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República para que Tiburcio sea citado. "Si aquí no satisface sus respuestas, tiene que ser interpelado", advirtió, deslizando la posibilidad de que el ministro enfrente un proceso político más severo.

Críticas a la falta de transparencia

Flores lamentó que el principal ministro encargado de la lucha contra la delincuencia se ocupe en "blindar" al presidente en lugar de dar explicaciones claras sobre los hechos que cada día afectan la imagen del Ejecutivo y la estabilidad institucional.

"Hasta ahora no han aclarado nada más allá de decir: 'hemos ido a comer chifa', y esa no es la razón. Si fuera transparente, debería decir la razón de las conversaciones que han tenido", agregó.

El congresista sostuvo que la presencia de Tiburcio en la reunión refuerza las dudas sobre los vínculos de Jerí con Yang, en un contexto donde ya existen seis mociones de censura contra el mandatario y una investigación preliminar en el Ministerio Público.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯🗯 | El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, confirmó que participó en la reunión extraoficial que mantuvo el presidente José Jerí en el chifa del empresario chino Zhihua Yang. Aseguró que, en dicha cita, "no ha habido nada irregular".



📻 95.5 FM... pic.twitter.com/vYI7LHPOLY — Exitosa Noticias (@exitosape) January 23, 2026

El propio ministro del Interior reconoció que sí estuvo presente en la cena del 26 de diciembre junto a Jerí y Yang. Tiburcio aseguró que la reunión no tuvo irregularidades y que se trató de una conversación sobre la organización del Día de la Amistad Perú-China, previsto para febrero.

"No ha habido nada irregular. Si hubiera habido algo irregular, este ministro ya no estaría en el cargo", afirmó.

La crítica de Alex Flores abre un nuevo frente: Tiburcio podría responder ante el Congreso por su participación en la reunión con José Jerí y Zhihua Yang. Aunque insista en que no hubo irregularidades, su presencia legitima la cita y alimenta las sospechas de vínculos poco transparentes, en un contexto de creciente presión sobre el Ejecutivo.