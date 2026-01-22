José Jerí reafirma no haberle mentido al país y asegura que no iba al chifa solo: "Siempre he ido acompañado"

22/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente José Jerí reiteró en conferencia de prensa tras presentarse en la comisión de Fiscalización del Congreso que no le ha mentido al país y aseguró haber acudido al chifa de San Borja acompañado.

Transparentó otras visitas al chifa

El mandatario recalcó que aquel 26 de diciembre del 2025 en la noche, acudió al chifa para cenar y dentro de esta se dio una conversación casual en la que se tocó el día de la amistad Perú-China: "Yo no he ido exclusivamente para ello, producto de la conversación, producto de la interacción se tocó el tema", afirmó y señaló que es una temática importante para la comunidad.

En ese sentido, reveló que previamente, a inicios de mes tras una actividad oficial acudió al mismo lugar para almorzar, es decir, en horas de la tarde.

"La otra actividad, para cerrar la idea, respecto al 9, que fue la siguiente actividad, para que no quede duda de mi otra visita al chifa, que fue el 9 de diciembre, se realizó a la hora de almuerzo después de la actividad que se realizó en el pentagonito. Entonces, el recorrido del presidente está marcado", indicó.

En ese sentido aprovechó para asegurar que quien comete o quiere realizar actos irregulares no acude acompañado a reuniones cuestionadas o sospechosas.

"Tiene que quedar claro que yo no le he mentido al país, segundo, además de ello que siempre he ido acompañado y quien quiere cometer actos irregulares no va acompañado, no va con su escolta, no va o con el ministro del Interior o con el equipo que trabaja con él, va solo si ese fuese el ánimo, lo cual no es, nunca ha sido y nunca será", reiteró.

El presidente José Jerí detalló que el 9 de diciembre acudió al chifa del empresario Zhihua Yang en hora de almuerzo después de una actividad en el Pentagonito: "Siempre fui acompañado y quien quiere cometer actos irregulares no va con su escolta" ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/nhVp2y6I59 — Canal N (@canalN_) January 22, 2026

Permitirá levantamiento de sus comunicaciones

En medio de los cuestionamientos por el caso 'Chifagate', Jerí aseguró que está dispuesto a autorizar el levantamiento de sus comunicaciones si la Fiscalía lo solicita, aunque advirtió que, en su calidad de jefe de Estado, existen informaciones que deben mantenerse en reserva por razones de seguridad nacional.

El mandatario insistió en que no tiene nada que ocultar y que el procedimiento fiscal permitirá despejar dudas sobre la polémica llamada que realizó el 6 de enero desde el interior del entonces clausurado Market Capon, propiedad del empresario chino Zhihua Yang.

"Es preciso señalar que yo ya dije mi plena disposición, y además lo he ratificado el día de hoy, que cuando la Fiscalía me solicite el levantamiento de mis comunicaciones, se va a autorizar todo lo que [la misma] solicite, siguiendo el procedimiento en sede fiscal", afirmó.

Es en ese sentido que el presidente José Jerí ha reiterado que no le está mintiendo al país y aseguró que siempre acudió al chifa acompañado, inclusive en el encuentro en el Market Capón.