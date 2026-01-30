Caso 'Chifagate': "José Jerí no podrá ser investigado formalmente si Congreso no levanta inmunidad", afirma abogado

30/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

En medio de la expectativa en torno a la interrogación fiscal del presidente José Jerí sobre sus reuniones clandestinas con empresarios chinos, el abogado penalista Vladimir Padilla señaló que, si el Congreso no levanta la inmunidad del mandatario, este no podrá ser investigado formalmente.

José Jerí estaría libre de ser investigado formalmente, afirma Padilla

En diálogo con Exitosa, Padilla sostuvo que, de momento, el presidente interino se librará de una investigación que lo lleve a una eventual sentencia penal, por lo que "poco o nada" se va a lograr judicialmente con la comparecencia de Jerí este viernes 30 de enero.

En contraparte, el letrado sostuvo que la investigación contra el jefe de Estado se debería haber iniciado de otra manera, empezando por el empresario chino Zhihua Yang, dueño del chifa donde Jerí Oré fue captado camuflado mientras sostenía un encuentro con el asiático.

"Yo, en lo particular, hubiera empezado de otra forma la investigación: El presidente ha reconocido que le han regalado cosas, en primer término. Y eso, desde ya, puede ser considerado un delito de corrupción, porque ningún funcionario público puede recibir y nadie puede ofrecerle", detalló.

En ese sentido, el abogado resaltó que se tendría que haber partido por los asuntos de corrupción vinculados al ciudadano chino, ya que "ese sí es un delito flagrante contra él", en referencia a las causas de los regalos, cuántos y cuáles fueron.

"Sobre eso, ahí sí te aseguras. Y no se necesita que lo haga el fiscal de la Nación, eso lo puede hacer cualquier fiscal común, simplemente, con eso lo condenas. Y también lo puede llamar al presidente como un testigo", planteó Padilla.

Fiscal Tomás Aladino Gálvez llegó a Palacio para tomar declaración de Jerí

El presidente José Jerí Oré comparecerá desde las 9:00 a. m. de hoy, viernes 30 de enero, ante el fiscal de la Nación interino, Tomás Aladino Gálvez Villegas, para brindar pormenores de los encuentros que han puesto en tela de juicio su credibilidad ante la clase política y opinión pública.

Cabe señalar que, esta es la segunda vez que el mandatario brinda alcances sobre el denominado caso 'Chifagate'. El 21 de enero, hizo lo propio ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, donde descartó todo tipo de acto de corrupción en las reuniones sostenidas en un chifa de San Borja y el Market Capón, Centro de Lima.

