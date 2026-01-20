Caso 'Chifagate': ¿Quién puede asumir la presidencia del Perú si José Jerí es vacado o censurado?

20/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

La situación del presidente José Jerí se complica cada día más. A la investigación preliminar abierta por la Fiscalía por presunto tráfico de influencias se suman las mociones de vacancia y censura que avanzan en el Congreso y una citación para este miércoles 21 en la Comisión de Fiscalización.

El escenario abre un debate crucial: ¿qué ocurriría si Jerí deja el cargo por alguna de estas vías? En el caso de la vacancia presidencial, la Constitución establece un mecanismo de sucesión inmediata.

El Congreso, de prosperar la moción, declararía la vacancia y el poder pasaría a otra autoridad. La tensión política se centra en quién asumiría la conducción del país en medio de esta crisis institucional.

Por otro lado, la censura tiene un alcance distinto. No se trata de una destitución directa del presidente de la República, sino de una medida parlamentaria que afecta a la Mesa Directiva del Congreso. De prosperar, implicaría la recomposición de toda la directiva, lo que abriría un nuevo proceso de elección interna en el Legislativo.

'Chifagate', caramelos chinos y reuniones extraoficiales

El escándalo conocido como "Chifagate", por las reuniones extraoficiales con el empresario chino Zhihua Yang, detonó la crisis. La Fiscalía dispuso la recopilación de videos de cámaras de seguridad en San Borja y en la Municipalidad de Lima para esclarecer los encuentros.

Además del conocido encuentro en el chifa, nuevas imágenes mostraron al presidente en un local comercial propiedad del mismo empresario chino, el cual fue clausurado el mismo día de su visita por motivo de un cambio de giro. En las imágenes, puede verse al mandatario realizar una conversación por teléfono, sin revelarse aún con quién la sostuvo.

La Fiscalía realizó diligencias preliminares como parte de la investigación por el presunto delito de tráfico de influencias en dos reuniones que sostuvo el empresario chino Zhihua Yang con el presidente José Jerí.







Al mismo tiempo, en el Congreso de la República ya se han reunido más de la mitad de las firmas necesarias para debatir la vacancia y la Comisión de Fiscalización del Congreso ya lo ha citado a responder este martes 21 de enero.

Sucesión y censura

En caso de vacancia, la sucesión recae en el presidente del Congreso, quien asumiría la Presidencia de la República de manera inmediata. Actualmente, esa responsabilidad corresponde a Fernando Rospigliosi, que pasaría de liderar el Legislativo a ocupar el Ejecutivo hasta completar el mandato o convocar elecciones, según lo que disponga el Parlamento.

En Exitosa, el exoficial mayor del Congreso, César Delgado-Guembes, sostuvo que, en cualquiera de los casos de moción de vacancia o censura contra José Jerí como presidente de la República, el Parlamento debe "convocar una legislatura extraordinaria".

Si prospera la censura, el efecto es distinto: se remueve a toda la Mesa Directiva del Congreso, obligando a elegir una nueva. Los congresistas censurados pueden volver a postular para integrar la nueva directiva, incluso si buscan reelección parlamentaria.

La crisis abre dos caminos distintos: la vacancia, que lo sacaría de inmediato del cargo y trasladaría el poder al presidente del Congreso; o la censura, que lo mantendría en la Presidencia pero con una Mesa Directiva recompuesta y un margen de maniobra reducido. En ambos casos, el futuro político del país se encuentra en un punto de máxima tensión.