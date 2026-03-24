Charlie Carrasco y Ricardo Belmont proponen ELIMINAR instituciones como la SUTRAN y la ATU

24/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El debate presidencial dejó un momento controversial en materia de transporte luego de que el candidato Charlie Carrasco, del Partido Demócrata Unido del Perú, anunciara una drástica medida: la eliminación de instituciones como la SUTRAN y la ATU.

"Se eliminará el ATU, la SUTRAN, la total reorganización de transporte", afirmó de manera categórica, generando reacciones inmediatas en el panel y entre sus contendores.

Propuesta de reforma total del sistema

Carrasco sostuvo que su planteamiento forma parte de una reestructuración profunda del Estado, que también incluye medidas en seguridad, educación y trabajo.

"Nombramiento automático de todos los docentes, contratados y pensiones justas para los jubilados. Se duplicará y homologarán los sueldos para los maestros, salud, policía, fuerzas armadas, agrónomos y psicólogos" explicó.

En esa línea, aseguró que su eventual gobierno apostaría por un enfoque descentralizado y más eficiente. El candidato explicó que su plan no solo implica la desaparición de instituciones, sino también la implementación de nuevas políticas.

"Se implementará el personal especializado de investigación en la policía criminal. Asimismo, se van a descentralizar los institutos de criminalística a nivel de todas las regiones", detalló.

Además, propuso medidas para formalizar a sectores históricamente relegados, como los mototaxistas, a quienes se les garantizaría derechos laborales, seguridad social, pensiones y formalización

Belmont respalda y critica el modelo actual

Consultado por el moderador sobre esta propuesta, Ricardo Belmont, del Partido Cívico Obras, no dudó en respaldarla de forma contundente.

"Cien por ciento de acuerdo", respondió inicialmente, para luego profundizar su postura crítica. "Nosotros hemos retrocedido 100 años con esto", enfatizó, cuestionando el funcionamiento de las actuales autoridades del transporte.

Belmont también apuntó contra problemas estructurales del país, vinculando el caos en el transporte con la corrupción y el crimen organizado.

"Tenemos problemas con la mafia. Tenemos problemas con la corrupción, que son los generadores de todo esto", señaló.

Asimismo, expresó su preocupación por la desconexión entre las instituciones y la ciudadanía.

"La policía está contra la gente cuando la policía debería estar con nosotros, con la gente", añadió.

No obstante, el candidato también hizo un llamado a la cautela respecto a las promesas de campaña.

"He escuchado brillantes discursos, pero en la ejecución es lo difícil. Tenemos que ponernos de acuerdo", reflexionó.

La coincidencia entre Carrasco y Belmont en eliminar la ATU y la SUTRAN marca un punto de quiebre en el debate sobre el transporte en el país. Mientras ambos apuestan por una reforma radical, el desafío seguirá siendo cómo traducir estas propuestas en soluciones concretas y sostenibles para millones de ciudadanos.