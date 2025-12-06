Confemin en insatisfecho con extensión de solo un año del Reinfo: "No le va a ser al Gobierno ni al Congreso"

06/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, Máximo Franco Bécquer, presidente de la la Confederación Nacional de Federaciones de Mineros del Perú (Confemin) e Ismael Palomino, coordinador del gremio, expresaron su desacuerdo con la extensión de solo un año del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO).

Extensiones solo sirven al Gobierno

Bécquer expresó que su descuerdo con la corta extensión del Reinfo, por considerar que estas ampliaciones solo les sirves al Ejecutivo y al Congreso para crear una ley que formaliza a los mineros artesanales pero este único año no habrá tiempo para su creación.

"No estamos de acuerdo por un año obviamente, porque en ese año, se recordará usted que no va a haber una ley. La formalización de nosotros depende de una ley, si no hay una ley, pueden pasar 500, mil años y podemos estar en lo mismo. En realidad el tiempo que se está pidiendo es para las autoridades no para nosotros", señaló.

🔴🔵#ExitosaTeEscucha 🎤 | En diálogo para Exitosa, Máximo Franco Bécquer, presidente de la Confemin, expresó su desacuerdo con la ampliación del Reinfo por solo un año pues consideró que el tiempo extendido solo sirve para que las autoridades logren crear una ley para que logren...

Sostuvo que la ampliación sirve para que las autoridades creen una ley que formalice la minería artesanal en un terreno ajeno, ya que reveló que le 97% de quienes desean formalizarse trabajan en terreno que no son de su propiedad.

Por ello, Palomino, consideró que el Estado debe crear una ley que vaya acorde con la realidad de los mineros artesanales con el fin de que la iniciativa de legislativa tenga éxito. Además, agregó que la ampliación por un año no servirá ni para que el Gobierno formalice a los mineros artesanales ni para que se cree una ley, debido a que estamos en los últimos meses de una gestión.

"Como única alternativa que tenemos nosotros es la ampliación, no hay otra y ese plazo que se está dando de un año, hasta el momento, en una primera votación, no le va a servir para nada ni al Gobierno ni al Congreso porque no van a poder formalizar a los mineros que están inscritos ni tampoco van a poder aprobar una Ley Mape, porque estamos finalizando un Gobierno", expresó.

🔴🔵#ExitosaTeEscucha 🎤 | En diálogo para Exitosa, Máximo Franco Bécquer, presidente de la Confemin, dio a conocer que el 97% de los mineros artesanales que quieren formalizarse trabajan en un terreno que no es de su propiedad.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺... pic.twitter.com/HGS293laKy — Exitosa Noticias (@exitosape) December 7, 2025

Confemin no representa minería ilegal

Asimismo, Máximo Bécquer resaltó que Confemin no representa a la minería ilegal que comprende a aquellos que explotan en lugares no permitidos.

"Eso es prohibido, eso nunca se va a formalizar y si hay personas que hacen eso, eso se debe combatir, si o si. Nosotros nos representamos a ellos, nosotros representamos la legalidad", indicó.

Es en esa línea que mostraron su descuerdo por la ampliación de solo un año del Reinfo, pues consideran que no es suficiente y no servirá ni par formalizar a los mineros artesanales ni para crear una ley para que sean formalizados.