Carlos Espá plantea la creación de 6 penales de máxima seguridad: "En lugares recónditos"

24/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

En el marco de la segunda jornada del debate presidencial 2026, Carlos Espá, candidato presidencial por el partido Sí Creo, planteó la creación de seis penales de máxima seguridad en lugares recónditos como parte de su propuesta para luchar contra la inseguridad ciudadana y la criminalidad.

Creación de seis penales de máxima seguridad

Este martes 24 de marzo, se viene desarrollando el segundo día de debate presidencial 2026 y como el primer bloque estuvo enfocado en las propuestas sobre la lucha contra la inseguridad y el crimen, sobre ello Carlos Espá, candidato de Sí Creo, ha planteado un cambio en la política penitenciaria.

"Estamos planteando un cambio en la política penitenciaria del país. Está la creación de seis penales de máxima seguridad en lugares recónditos, el desarraigo de líderes criminales y la privatización de la videovigilancia para los reos y el personal del Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE)", señaló.

Además, afirmó que en el Perú "el mundo está al revés" al cuestionar que el Estado aplica la "mano dura" aquella persona que trabaja honestamente y la "mano blandita" contra los delincuentes así como contra las organizaciones criminales.

"Queremos poner en su lugar el mundo que está al revés y aplicar la mano blanda, la mano que te acompaña en la formalización al trabajador honesto y la mano dura, el imperio de la ley a los cabecillas de las organizaciones criminales", enfatizó.

Formalizará al 80 % de mineros informales y artesanales

En otro momento, el candidato presidencial Carlos Espá afirmó que en el Perú, en los últimos 25 años, ha imperado "la política del chorreo" que ha dejado "al 40% de la población peruana al margen del modelo económico" así como "la nefasta política de las cuerdas separadas".

En tal sentido, subrayó que en el Perú "nos hemos olvidado" de los grandes problemas como la minería ilegal, la tala ilegal, el contrabando, la destrucción de todos los ríos y lagos con la contaminación de mercurios y otros metales.

"Tenemos que luchar directamente primero contra la minería criminal que se mete a los socavones y asesina a los mineros. El imperio de la ley, pero también tenemos que formalizar al 80% de los mineros informales, ancestrales, artesanales y el Estado tiene que adaptarse a esta realidad para darle sostenibilidad a la minería del Perú", anotó.

Como vemos, el candidato por el Partido Sí Creo, Carlos Espá planteó la creación de seis cárceles de máxima seguridad en lugares recónditos así como la formalización del 80% de mineros informales.