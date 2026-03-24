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Enfrentamiento presidencial Perú

Fiorella Molinelli arremete contra Vladimir Cerrón en debate presidencial y lo acusa de estar prófugo

La candidata Fiorella Molinelli cuestionó a Vladimir Cerrón durante el debate presidencial, recordó su gestión en EsSalud y lanzó críticas al Congreso, al gobierno de Dina Boluarte y al fallido golpe de Castillo.

Molinelli mostró documentos y una fotografía durante su intervención para reforz
Molinelli mostró documentos y una fotografía durante su intervención para reforz (Composición Exitosa)

24/03/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 24/03/2026

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En el reciente debate presidencial, la candidata Fiorella Molinelli protagonizó un momento de alta tensión al cuestionar directamente a Vladimir Cerrón y al entorno político actual. Su intervención combinó críticas al Congreso, referencias a su gestión pública y señalamientos a figuras clave de la coyuntura nacional, lo que marcó uno de los pasajes más comentados del encuentro.

Durante su exposición, Molinelli sostuvo que el escenario político refleja una crisis institucional. Afirmó que el país enfrenta un "Congreso mafioso" y una contienda incompleta, al referirse a la situación judicial de Cerrón. Según el debate presidencial transmitido por señal oficial, la candidata utilizó recursos visuales para reforzar su mensaje, mostrando una fotografía del líder político mientras hablaba.

Cuestionamientos directos y gestión en EsSalud

A partir de ese momento, Molinelli elevó el tono de su intervención y lanzó una acusación directa. "Te das cuenta de lo que hemos llegado, además de un Congreso mafioso, tenemos una terna de candidatos incompleta porque Vladimir Cerrón está prófugo de la justicia", señaló, dirigiéndose al ausente candidato.

En paralelo, defendió su paso por EsSalud y lo utilizó como ejemplo de su postura frente al uso de recursos públicos. "Quiero decirles que a quienes no trabajan en el Estado, se van. Yo sí lo destituí cuando estaba en EsSalud, porque lucraba de sus licencias sindicales y vivía del Estado", afirmó, mientras exhibía un documento como respaldo.

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 "No hay que temerle a los poderosos, a las mafias, a los corruptos se les enfrenta con firmeza, decisión y acción", expresó.

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Respuesta de Cerrón y contexto político

Las declaraciones no tardaron en generar reacción. A través de sus redes sociales, Cerrón respondió con un mensaje crítico hacia la candidata: "A Fiorella Molinelli tanto bótox le paralizó las pocas neuronas que se olvidó de su colusión en la adenda del aeropuerto de Chinchero, además de las coimas cuando era presidenta de EsSalud con el 'Club Farmacéutico'".

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El intercambio ocurre en medio de un contexto político marcado por la crisis institucional. Molinelli también hizo referencia al intento de golpe de Estado de Pedro Castillo el 7 de diciembre, hecho que derivó en la llegada al poder de Dina Boluarte. La candidata señaló que la actual mandataria deberá responder por distintos cuestionamientos públicos, incluyendo investigaciones y hechos vinculados a protestas sociales.

El cruce de declaraciones evidencia el nivel de confrontación en la campaña electoral. Las acusaciones, respuestas en redes y referencias a casos pasados forman parte de una estrategia que busca captar la atención del electorado en un escenario marcado por la desconfianza.

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