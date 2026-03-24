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Francisco Diez Canseco califica al INPE de "antro de corrupción": "3 millones de soles se reparten de coima"

Francisco Diez Canseco, candidato presidencial por Perú Acción, calificó al INPE de "antro de corrupción" y afirmó que entre las autoridades de la institución pública se reparten de coima 3 millones soles.

Francisco Diez Canseco califica al INPE de "antro de corrupción"
Francisco Diez Canseco califica al INPE de "antro de corrupción" (Foto: Composición Exitosa)

24/03/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 24/03/2026

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En el marco de la segunda jornada de debate presidencial 2026, Francisco Diez Canseco, candidato presidencial por Perú Acción, calificó al INPE de "antro de corrupción" y afirmó que  entre las autoridades de la institución pública se reparten de coima 3 millones soles.

Califica al INPE de "antro de corrupción"

Este martes 24 de marzo se viene realizando el segundo día de debate presidencial y en el bloque 3 en el que se tenía que abordar el tema "Integridad pública y lucha contra la corrupción" explicó cómo combatirá esta problemática en un eventual Gobierno de Perú Acción.

Explicó que ello se podrá concretar tras la presentación del proyecto de decreto de urgencia para la creación del Consejo Nacional de Moral Pública con el que se expulsará a autoridades corruptas de las principales instituciones. 

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