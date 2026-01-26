Fuerza Popular presentó su lista presidencial y candidatos al Senado

26/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

El partido Fuerza Popular, desde Lurín, llevó a cabo la presentación oficial de su plancha presidencial con miras a las Elecciones Generales del 2026.

Fórmula presidencial de Fuerza Popular

Es último lunes 26 de enero, Fuerza Popular presentó su plancha presidencial y candidatos que aspiran a la Cámara de Senadores para el periodo parlamentario 2026-2031.

La lista presidencial se encuentra liderada por Keiko Fujimori, quien brindó algunas palabras en la actividad que se desarrollo como un 'Desayuno de trabajo: escuchar para hacer'. Fujimori Higuchi intenta llegar a Palacio de Gobierno por cuarta vez.

La candidata presidencial es acompañada por Luis Galarreta en la primera vicepresidencia y Miguel Torres en la segunda vicepresidencial.

"Vamos a hacer esta campaña electoral con mucha fuerza, también con mucha alegría", señaló. Continuó explicando su eslogan 'Keiko Escucha': "Yo estoy haciendo un recorrido por nuestro país, trato de tener una prioridad también al tener un encuentro casa por casa para poder tomar nota de estas demandas".

Sostuvo además, que su padre, Alberto Fujimori, le dejó muchas enseñanzas, especialmente el escuchar a la población para que los propios ciudadanos cuenten sus necesidades. Es en ese sentido, según detalló, que desde Fuerza Popular se pidió a todos los candidatos priorizar el escuchar a la ciudadanía.

Fiscal Pérez critica a Keiko Fujimori

La candidata fue cuestionada por su opinión sobre quien sería su principal contrincante en esta carrera electoral, Rafael López Aliaga.

"Yo creo que él mismo no ha podido explicar esta propuesta de cambiar la capital. Pero una de las grandes diferencias entre el señor Rafael López Aliaga y quien habla, es que él se dedica a atacar", sostuvo.

Posteriormente, fue consultada por su postura sobre las palabras del fiscal suspendido José Domingo Pérez, quien ha tenido duras críticas contra la candidata.

"Creo que el fiscal dice mucho con este nuevo programa, porque lo único que muestra es lo que nosotros hemos venido diciendo desde hace muchos años: Su obsesión. Creo que la mejor respuesta a él es la resolución que ha tenido, tanto el Tribunal Constitucional, como la resolución del Poder Judicial, absolviendo a todas las personas y archivando el caso", expresó.

Fujimori manifestó que para ella, así como para los otros procesados, el proceso ha sido muy duro y anunció que en su caso personal, ha decidido no denunciar al fiscal. Asimismo, dijo estar apenada por la decisión del Ministerio Público en haber preferido "perseguir a ciertos partidos" en lugar de luchar contra el crimen.

Es así que Fuerza Popular presentó oficialmente su fórmula presidencial, liderada por Keiko Fujimori, quien buscará llegar al Palacio de Gobierno por cuarta vez.