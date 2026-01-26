RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Aumentan las sospechas

Empresa relacionada con el empresario chino Zhihua Yang obtuvo contrato en Palacio de Gobierno

Se reveló que una empresa vinculada a Zhihua Yang, logró obtener un contrato con el Estado para brindar servicios en Palacio de Gobierno. El Despacho Presidencial se pronunció tras la difusión de la información.

26/01/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 26/01/2026

Una nueva revelación en torno Zhihua Yang, cercano al presidente José Jerí, se ha conocido, pues una compañía relacionada al empresario obtuvo su primera orden de servicios con el Estado y es para Palacio de Gobierno. 

Empresa obtuvo contrato en el Estado

El dominical Cuarto Poder dio a conocer que la empresa Nuctech Perú S. A. C. obtuvo el contrato de mantenimiento de quipos de seguridad de Palacio de Gobierno y este fue otorgado directamente por el Despacho Presidencial de José Jerí. 

El servicio contratado corresponde al mantenimiento preventivo de equipos de inspección por rayos X y detectores de metales, utilizados para el control de accesos a la sede del Poder Ejecutivo. El monto de la orden de servicio asciende a 35 577 soles y fue emitido el 16 de diciembre del 2025. 

Cabe señalar que la compañía entregó la representación exclusiva de su marca en el Perú a la empresa Cayman SAC, que tendría sus oficinas en el mismo edificio del chifa de Zhihua Yang, el amigo del presidente Jerí a quien llama 'Jhony'.

El representante legal es Shui Qin Qin, quien en diciembre del 2025 registra tres visitas a Palacio de Gobierno. Una de estas se dio el 19, fue registrado como visitante particular en la Unidad Funcional de Seguridad y permaneció en el lugar desde las 8:53 a. m. hasta las 1:09 p. m.

La segunda visita se produjo el mismo día, desde las 2:12 p. m. hasta las 4:53 p. m. La tercera visita a la sede del Poder Ejecutivo ocurrió al día siguiente el 20 de diciembre, desde las 8:51 a. m. hasta las 2:40 p. m. 

La compañía lleva inscrita como proveedora del Estado desde el 2023, durante dos años se mantuvo sin contratos, no se hallaron rastros en el sistema, sin embargo, todo cambió con el ingreso de Jerí. 

Presidencia responde sobre contrato

Tras la emisión del dominical, el Despacho Presidencial emitió un comunicado a las 11 p. m. a través de sus redes sociales en el que brindaba mayor información del referido contrato. 

En el pronunciamiento sostienen que desde la gestión de Dina Boluarte, en 2024, el Gobierno de China donó equipos de sistemas de inspección de la marca Nuctech al Estado peruano que fueron asignados al Despacho Presidencial. 

"En octubre de 2025, en la misma gestión de Dina Boluarte, la Secretaría de Seguridad de la Casa de Gobierno solicitó la contratación para el mantenimiento preventivo de dichos equipos, a fin de garantizar su adecuado funcionamiento y continuidad operativa", aseguran.

Es por ello que, afirman se invitó a cotizar a diferentes proveedores y se decidió otorgar el contrato a la empresa en cuestión tras haber presentado la documentación correspondiente. Sin embargo, resaltaron que las oficinas de la compañía no quedan en San Borja, como lo afirma el reportaje, si no en San Isidro. 

