Ilich López no descarta postular a la Presidencia en 2031 si Acción Popular lo respalda

13/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

El tercer vicepresidente del Congreso, Ilich López, dejó abierta la posibilidad de postular a cargos de mayor envergadura en el futuro político del país, el parlamentario aseguró que su permanencia en la política está garantizada y que asumirá nuevos retos si su organización política se lo solicita.

"Si hay la oportunidad de ser gobernador regional, de ser presidente de la república y el partido apoye y la organización está presente yo siempre voy a asumir la responsabilidad", declaró, dejando en claro su disposición a asumir un rol más protagónico en los próximos procesos electorales.

En diálogo con Exitosa, López también resaltó que su trayectoria política, de más de dos décadas, lo impulsa a mantenerse activo en la escena pública.

"Yo soy político hace 20 años y voy a seguir haciendo política, voy a hacer lo que ha hecho el presidente Fernando Belaúnde después de haber sido diputado en la década del 40 del siglo pasado y es recorrer todo el Perú", afirmó.

Proyección política y trabajo partidario

El legislador indicó que, más allá de una eventual candidatura, su prioridad actual es fortalecer su partido, Acción Popular. En ese sentido, subrayó la necesidad de trabajar internamente para recuperar la institucionalidad y consolidar una propuesta sólida.

"Primero voy a luchar fuertemente para que el partido pueda retomar la democracia, avanzar en ese proceso y luchar internamente contra la improvisación", señaló, enfatizando que existe un trabajo previo antes de cualquier aspiración electoral.

Asimismo, confirmó que su agrupación participará en los próximos comicios regionales, aunque evitó precisar si él será candidato. "Vamos a postular, estamos en pleno proceso", indicó.

Continuidad en la política nacional

Consultado sobre su futuro inmediato, López dejó en claro que no se alejará del debate público. Por el contrario, adelantó que recorrerá el país y continuará vinculado a diferentes espacios políticos y académicos.

"Voy a volver a las aulas pero voy a seguir haciendo política desde cada espacio y lugar donde me encuentre, espero y estoy seguro que lo voy a hacer, voy a llegar a todo el Perú", sostuvo.

En esa línea, también remarcó que la vocación política implica aspirar a distintos cargos de representación. Según su postura, el deseo de ocupar cargos de mayor jerarquía es una constante intrínseca en quienes deciden dedicar su vida a la gestión del Estado, desestimando a quienes fingen desinterés por el poder.

"Si usted le pregunta a un político si quiere ser regidor, alcalde, gobernador, diputado, senador o presidente de la república y le dice que no es un vil mentiroso", expresó.

Las declaraciones de Ilich López evidencian que, más allá del escenario actual, ya se proyectan futuras candidaturas dentro del ámbito político. Su disposición a asumir mayores responsabilidades, condicionada al respaldo partidario, refleja una estrategia que combina continuidad política con una posible apuesta por nuevos liderazgos en los próximos años.