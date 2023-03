Martha Moyano solicitó la suspensión temporal de Luis Cordero en Fuerza Popular

20/03/2023 / Exitosa Noticias / Política

La parlamentaria Martha Moyano exigió la suspensión temporal del legislador Luis Cordero Jon Tay de la bancada política Fuerza Popular, por estar implicado en una presunta red de espionaje y vínculos con el expresidente Pedro Castillo.

El documento enviado a la Secretaría Nacional de Ética y Disciplina de Fuerza Popular, se señala que Moyano interpuso una denuncia contra Cordero por "infracción del literal del Estatuto partidario y la comisión de faltas graves", por lo cual solicita una medida administrativa.

Asimismo, la parlamentaria señaló en una entrevista que no forma parte de las actividades y reuniones que realiza su bancada hasta que no se resuelva las indagaciones del caso de Cordero.

"Él no está en la bancada desde el 6 de diciembre por justamente el tema ético, no participa en la bancada hasta que se resolviera este tema, pero se nos vino la supuesta participación de él en estos grupos de espionaje. (...) «Él no está en la bancada desde el 6 de diciembre por justamente el tema ético, no participa en la bancada hasta que se resolviera este tema, pero se nos vino la supuesta participación de él en estos grupos de espionaje", manifestó Moyano.

He solicitado a @FuerzaPopular__ inicie acciones disciplinarias contra @gcorderojontay por los hechos relacionados a una presunta interceptación telefónica en mi agravio y los graves hechos que se le imputan.

Confío en la celeridad con la que actuará nuestra dirigencia. pic.twitter.com/L2CMK0Mpa6 — Martha Moyano Delgado (@marthamoyano) March 20, 2023

Por otro lado, la congresista también pidió a Cordero dar explicaciones e indicaba que demuestre que no ha sido vinculado al gobierno de Pedro Castillo. "En este caso tiene que demostrar que no estuvo allí y tiene harta explicación que dar. En nuestra bancada no hay lugar para traidores. Así somos de duros nosotros".

Investigación contra Luis Cordero

Como se recuerda, el parlamentario Luis Cordero, es investigado como miembro de un grupo de inteligencia paralelo encabezado por el expresidente de la República, Pedro Castillo, cuyo objetivo era interceptar las comunicaciones de distintos funcionarios.

Según la Fiscalía contra la Corrupción del Poder, el ciudadano español Jorge Hernández, le informó que el congresista respaldaba a Pedro Castillo desde la Comisión de Inteligencia.

Además, el 19 de marzo un programa dominical reveló imágenes y documentos exclusivos donde se visualiza al congresista Cordero en una feria de equipos de interceptación, evento ISS World Latin America 2022, en Panamá.

De esta manera, podría corroborarse la hipótesis fiscal. Sin embargo, el abogado del congresista mencionó que no existe nada ilegal. "El señor ha trabajado en temas de inteligencia y quería capacitarse. No se realizó compra o dejó un presupuesto", argumentó.