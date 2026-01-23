Miguel del Castillo sobre José Jerí: "Que se vaya a su casa y que asuma las irresponsabilidades que cometió"

23/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

José Jerí continúa quedándose sin respaldo político, dentro y fuera del Congreso. El candidato a diputado por el partido Primero la Gente, Miguel del Castillo, señaló que la institución presidencial se ve denigrada por la situación del presidente interino en el caso 'Chifagate'.

"Jerí ha perdido legitimidad"

Tras las dos nuevas mociones de censura en su contra presentada este jueves, el jefe de Estado enfrenta un total de seis en el Parlamento actualmente. Ello luego de haber declarado ante la Comisión de Fiscalización y en dos conferencias de prensa entre el miércoles 21 y jueves 22 de enero, respecto a sus reuniones clandestinas con dos empresarios chinos.

En ese sentido, Miguel del Castillo consideró que la crisis en la que se ve inmersa Jerí "ha denigrado la institución presidencial" y que ello ha resultado en una pérdida de confianza y legitimidad.

"Yo creo que Jerí tenía dos cosas qué hacer: uno, garantizar que se dé un proceso electoral y una transferencia al poder; y segundo, la lucha contra la criminalidad. El tema de la criminalidad, viendo los indicadores, parece que el trabajo ha sido más comunicacional que real", sostuvo el candidato.

"Creo que Jerí no ha tenido los resultados, pero fuera del incidente, creo que, en otras condiciones, otros países, ya hubieran afectado las decisiones del Presidente. El mismo origen es espurio, el Congreso está totalmente desprestigiado", indicó.

Advierte que Jerí podría quedarse "bajo una transacción política"

En ese sentido, Del Castillo consideró que José Jerí debe "irse a su casa" y asumir las "irresponsabilidades cometidas" en el ejercicio de la Presidencia y las "incoherencias en las cuales ha estado. Ha ido mintiendo y eso se ha ido develando". Por ello, advirtió que esta situación es insostenible.

Respecto a un posible escenario, el candidato a diputado advirtió que el presidente de 39 años se podría quedar "bajo una transacción política que lo va a sostener", pero que, eventualmente, tendría "serios problemas" con la justicia.

"Creo que Jerí nunca midió las consecuencias de sus actos en el momento en el cual estuvo. Raro, porque es un chico que tiene formación política desde muy joven, pero lamentablemente, creyó que esto no iba a pasar, que las cosas de atrás no le iban a pasar factura", agregó.

