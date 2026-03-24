Wolfgang Grozo evalúa demandar a Fernando 'Popy' Olivera tras fuerte acusación en debate presidencial

24/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

En declaración exclusiva para Exitosa, el candidato presidencial Wolfgang Grozo, del partido político Integridad Democrática, reveló que evalúa demandar a Fernando 'Popy' Olivera, de Frente Esperanza, tras realizarle una dura acusación durante el debate presidencial 2026.

Wolfgang Grozo evalúa demandar a 'Popy' Olivera tras fuerte acusación

Tras la culminación de la primera fecha del debate presidencial 2026 desarrollado el lunes 23 de marzo, Wolfgang Grozo, candidato de Integridad Democrática dialogó con nuestro medio y reveló que tomará acciones legales por las fuertes acusaciones realizadas en su contra por parte de su contrincante Fernando 'Popy' Olivera.

"(¿Está pensando imponer una denuncia contra el señor Olivera?) Claro. Este señor está acostumbrado a hacer tonterías y media como está. Hablar cosas que están fuera del parámetro del contexto y la gente no hace nada. Voy a evaluar ponerle una demanda porque no puede alegremente injuriar y levantar falsos testimonios de la nada", aseveró.

El tenso cruce entre Olivera y Grozo

Durante el abordaje del tema "Integridad pública y lucha contra la corrupción", el candidato de Integridad Democrática, Wolfgang Grozo, dio inicio a su intervención con un duro mensaje contra sus adversarios a quienes acusó de tener incoherencia con respecto a combatir unas de las problemáticas que más flagela al país como lo es la corrupción.

"Los que hoy hablan de luchar contra la corrupción, son los mismos que viven de ella", manifestó. Bajo esa premisa, propuso que se someta a los políticos a la prueba de polígrafo y reformas para poder erradicar coimas y repartijas en el Estado.

Al escuchar las palabras del exoficial, Olivera no se quedaría callado y arremetió contra este interrumpiéndolo para realizarle una serie de acusaciones sobre presuntos vínculos del pasado elevando el tono del debate en un ambiente cargado de polémica y tensión.

"Hay que tener cara para hablar del polígrafo donde te entrenaron muy bien para evadirlo. Y cuando además es usted un experto en mentir", cuestionó el candidato de Frente Esperanza.

El excongresista culpó a Grozo de haber mentido sobre las supuestas reuniones que sostuvo con el empresario Zamir Villaverde y Bruno Pacheco, exsecretario del gobierno de Pedro Castillo e inclusive lo acusó de "narcotraficante". Por su parte Grozo negó rotundamente lo señalado por Olivera.

"Acá el que está mintiendo es el señor Olivera. ¿Cómo va a decir que estoy coludido con Montesinos cuando en esa época yo salía de ser cadete? (...) Me he tomado una prueba toxicológica. Cuando tú te la tomes, ahí puedes hablar", afirmó.

Es así como Wolfgang Grozo reveló que evalúa demandar a Fernando 'Popy' Olivera debido a las acusaciones que realizó en su contra durante la primera jornada del debate presidencial 2026.