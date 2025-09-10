Artritis reumatoide prematura sería desencadenante del envejecimiento inmunológico, advierte estudio

10/09/2025 / Exitosa Noticias / Salud

Un reciente estudio realizado en la Universidad de Birmingham, en Inglaterra, ha concluido de que las características del envejecimiento inmunológico se pueden detectar en las primeras etapas de la artritis reumatoide (AR). Esto podría darse incluso antes del diagnóstico clínico, señala la observación para personas en riesgo.

Dolores articulares son síntomas

La investigación publicada en la revista eBioMedicine el lunes 8 de setiembre, se realizó a través de Instituto Nacional de Investigación en Salud y Atención (NIHR) del Centro de Investigación Biomédica de la universidad mencionada. Esta indica que las personas con dolores articulares o artritis indiferenciada, ya muestran signos de un prematuro sistema inmunológico deteriorado.

Gráfico del estudio realizado.

Esto indicaría la relación directa entre esta condición con la AR. Este mal suele estar relacionada con la edad, presentando características de un sistema inmunitario envejecido. Así lo manifiesta Niharika Duggal, autora principal del estudio.

"Hemos descubierto que el envejecimiento inmunológico no es solo una consecuencia de la artritis reumatoide, sino que puede ser un factor desencadenante de la enfermedad en sí", sostuvo la profesora del Departamento de Inflamación y Envejecimiento de la Universidad de Birmingham.

Financiado por FOREUM y la Liga Europea contra el Reumatismo (EULAR por sus siglas en inglés), el estudio contó con la participación de 224 voluntarios en varias etapas de desarrollo de AR. Es hasta la fecha, uno de los análisis más completos sobre el envejecimiento inmunitario realizados hasta la fecha.

Principales hallazgos

La indagación recomienda focalizar las vías de envejecimiento, que podrían ofrecer nuevas estrategias para prevenir la AR. Las futuras observaciones deberán determinar cuáles son los fármacos que ayudan a ralentizar el proceso (espermidina, senolíticos o metformina), mientras tanto, estas son las conclusiones obtenidas.

En pacientes con síntomas articulares tempranos se observaron características del envejecimiento inmunológico, incluidas una reducción de las células T vírgenes y de la producción tímica (glándula timo).

vírgenes y de la producción tímica (glándula timo). Una puntuación IMM-AGE elevada reveló un envejecimiento inmunológico acelerado en pacientes antes del diagnóstico de AR.

en antes del diagnóstico de AR. Se hallaron niveles elevados de marcadores inflamatorios (como IL-6, TNFα y PCR) en etapas preclínicas.

(como IL-6, TNFα y PCR) en etapas preclínicas. Las características del envejecimiento avanzado, incluidas las células T senescentes y las células Th17 inflamatorias, aparecieron solo después de que la AR estaba establecida en su totalidad.

De esta forma, un reciente estudio realizado por la Universidad de Birmingham, ha encontrado una relación entre el envejecimiento inmunológico y la artritis reumatoide. La investigación contó con 244 participantes de varias etapas de AR. Se espera que en futuros trabajos se conozcan los medicamentos que prevendrían este deterioro.